Политика

Суть событийСуть событийПутин пообещал парад авиации и салют в день Победы

«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника», — сказал президент. Вечером в тот же день в центре российских городов будет запущен салют в честь 75-летия Победы, добавил он.
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Путин пообещал парад авиации и салют на 9 мая

РБК12:54

Путин: парад Победы пройдет на Красной площади, когда минует угроза коронавируса

ТАСС12:31

Авиационный парад и салюты пройдут в России 9 мая

Вечерняя Москва12:11

Путин пообещал авиационный парад в День Победы

Lenta.ru12:07

Владимир Путин: 9 мая в небе пролетят самолеты и вертолеты, а вечером в городах пройдет праздничный салют

Эхо Москвы11:59

Путин рассказал о праздновании 9 мая

Газета.Ru12:35

Путин: все, что планировали на 9 мая, обязательно состоится

РИА Новости12:24
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Кино

К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
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Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
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Общество

На дне Черного моря нашли затопленный немцами теплоход «Армения»

В марте нынешнего года на дне Черного моря в Крыму нашли теплоход «Армения», затопленный немецкой авиацией в 1941 году.
Севастополь-24 вчера в 15:53
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Игры

The Last of Us: Part II вновь можно предзаказать в PS Store

Sony вслед за объявлением даты выхода The Last of Us: Part II возобновила сбор предварительных заказов, которые закрыли и отменили, вернув деньги, после недавнего переноса релиза.
Игромания.ру 13:03
Шоу-бизнес

Врачи заподозрили у Аллы Пугачевой инсульт

Впервые неладное Сергей заподозрил еще в 2010 году, когда Алла Борисовна давала концерты в рамках своего прощального тура.
Bimru.ru 03:15
Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
4
Общество

«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

В России 5 крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу.
Мой Брянск 09:15
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Здоровье

Der Spiegel (Германия): последний резерв Путина (Der Spiegel)

Президент Путин несколько лет назад резко сократил расходы на здравоохранение.
ИноСМИ 18:30
Шоу-бизнес

Россияне призывают лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста

Neva.Today 13:40
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру 11:43
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 06:09
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Армия и оружие

Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели

Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
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Политика

Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии

Газета.Ru 03:00
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Экономика

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
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Экономика

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Кино

Появился трейлер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»

Игромания.ру 13:14
Политика

В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
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Футбол

Каннаваро признался, что хочет тренировать «Реал»

Бывший защитник «Реала» Фабио Каннаваро признался, что в будущем хотел бы тренировать мадридский клуб.Я рассчитываю в будущем стать тренером «Реала».
Soccer.ru 17:02
Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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Общество

Электронные пропуска введут с мая в Чите и Читинском районе

Электронные пропуска для контроля за соблюдением режима самоизоляции введут в мае на территории Читы и Читинского района власти Забайкальского края, 28 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 10:47
8
Общество

Нурмагомедов заявил о смертельной опасности коронавируса

Известия 15:38
83
Общество

Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса

Люди оправятся от последствий коронавируса через год или два. Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса.
Piter.tv 03:14
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Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru 18:25
Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
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Шоу-бизнес

Лев Лещенко рассказал, как его лечили от коронавируса в Коммунарке

Lisa.ru 09:30
2
Общество

Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29
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