Политика
Суть событийПутин пообещал парад авиации и салют в день Победы
«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника», — сказал президент. Вечером в тот же день в центре российских городов будет запущен салют в честь 75-летия Победы, добавил он.
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Кино
К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Общество
На дне Черного моря нашли затопленный немцами теплоход «Армения»
В марте нынешнего года на дне Черного моря в Крыму нашли теплоход «Армения», затопленный немецкой авиацией в 1941 году.
Севастополь-24 вчера в 15:53
Игры
The Last of Us: Part II вновь можно предзаказать в PS Store
Sony вслед за объявлением даты выхода The Last of Us: Part II возобновила сбор предварительных заказов, которые закрыли и отменили, вернув деньги, после недавнего переноса релиза.
Игромания.ру 13:03
Шоу-бизнес
Врачи заподозрили у Аллы Пугачевой инсульт
Впервые неладное Сергей заподозрил еще в 2010 году, когда Алла Борисовна давала концерты в рамках своего прощального тура.
Bimru.ru 03:15
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
В России 5 крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу.
Мой Брянск 09:15
Здоровье
Der Spiegel (Германия): последний резерв Путина (Der Spiegel)
Президент Путин несколько лет назад резко сократил расходы на здравоохранение.
ИноСМИ 18:30
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру 11:43
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 06:09
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели
Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
Политика
Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии
Газета.Ru 03:00
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Кино
Появился трейлер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»
Игромания.ру 13:14
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Футбол
Каннаваро признался, что хочет тренировать «Реал»
Бывший защитник «Реала» Фабио Каннаваро признался, что в будущем хотел бы тренировать мадридский клуб.Я рассчитываю в будущем стать тренером «Реала».
Soccer.ru 17:02
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
Электронные пропуска введут с мая в Чите и Читинском районе
Электронные пропуска для контроля за соблюдением режима самоизоляции введут в мае на территории Читы и Читинского района власти Забайкальского края, 28 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 10:47
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Люди оправятся от последствий коронавируса через год или два. Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса.
Piter.tv 03:14
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru 18:25
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29