«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника», — сказал президент. Вечером в тот же день в центре российских городов будет запущен салют в честь 75-летия Победы, добавил он.

Путин пообещал парад авиации и салют в день Победы

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