Политика
RT на русскомПутин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить301
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Общество
В Германии скончался Юрий Лужков
Происшествия
Путин проигнорировал просьбу взять «дело Голунова» под свой контроль
Президент РФ Владимир Путин не отреагировал на просьбу журналистки Екатерины Винокуровой во время заседания СПЧ взять под контроль «дело Голунова».
Политика
Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС
На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Происшествия
Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» в газовом споре
Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
Авто
Дилер Infinity в Канаде продал клиенту Tesla. В знак благодарности
Официальный дилер японского автомобильного концерна Infinity в Канаде подарил одному из своих постоянных клиентов электрифицированный автомобиль американского производства Tesla Model 3.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Армия и оружие
ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море
Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.
Кино
В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна
По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
Политика
Лавров подсказал Зеленскому способ достичь мира в Донбассе
Напомним, что накануне генсек ООН Антониу Гутерриш призвал удвоить усилия по урегулированию конфликта в Донбассе.
Происшествия
Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности
Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
Футбол
Экс-бомбардир «Манчестер Сити» пройдёт просмотр в команде Лиги 2
31-летний ивуариец пройдёт просмотр в этой команде, после чего должен будет подписать с ней контракт.
Общество
На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву
Общество
Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар
Политика
В Крыму предложили ООН спасти свой подорванный авторитет
Визит миссии ООН в Крым позволит впредь не допускать распространение дезинформации на международном уровне и спасти подорванный авторитет данной организации, заявил РИА Новости глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, комментируя резолюцию, принятую Генассамблеей ООН.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Турине
Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Общество
Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Авто
Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Политика
Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах
Украинский экономист Александр Дудчак прокомментировал начало слушаний по спору России и Украины о непогашенных евробондах на три миллиарда долларов.
Происшествия
Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Политика
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.