Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Путин обещал подумать о выходном 31 декабря

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РБКвчера в 11:59

Путин отреагировал на предложение объявить 31 декабря выходным днём

Life.ruвчера в 11:17

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RT на русскомвчера в 11:06

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РИА Новостивчера в 11:03

Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем

ТАССвчера в 10:59
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