Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Политика Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.

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Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

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Футбол «Наполи» отправил в отставку Анчелотти Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.