Общество

Газета.RuГазета.RuПутин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
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Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

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«Из Сибири уезжают». Президента спросили о демографии в Зауралье

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Омская область готова тестировать меры сдерживания оттока населения

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Путин рассказал о возможности запуска ипотеки под два процента по всей России

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Путин заявил о продолжении работы над ростом реальных доходов граждан

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
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Сборная России по футболу сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА

Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
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Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
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Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
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Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»

Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный на большой пресс-конференции вопрос японского журналиста об отношении к возможной ядерной войне.
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Экономика

ПФР спрогнозировал рост пенсий в 2020 году

Пенсии вырастут на 3% в 2020 году, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
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Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ

Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости 05:47
Политика

Путин высказался о мусорной проблеме в Ленобласти

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста из Ленобласти, который спросил про мусорную проблему в регионе.
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Собянин осмотрел новую детско-взрослую поликлинику в Бутырском районе

Москва 24 06:43
Общество

Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря

Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
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В Кинешме 9-летняя девочка погибла в ДТП

168 часов вчера в 17:42
Политика

На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты

Журналистам запретили приходить с большими плакатами на 15-ю ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
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Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»

В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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Путин: РФ не может дотировать Белоруссию, продавая ей газ по цене, как в Смоленске

Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене в $127 за 1 тыс. куб. м. При этом Россия не может дотировать всю экономику Белоруссии, продавая газ по цене, как в Смоленске.
ТАСС 07:41
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о своём отце

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Армия и оружие

Украинских военных научат брать шахты и банки

Как минимум восемь батальонно-тактических групп ВСУ пройдут в 2020 году обучение ведению военных действий в условиях города, заявил 17 декабря журналистам заместитель начальника управления боевой подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарёв, передает украинский портал «Армия Inform».
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Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
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Митингующие против земельной реформы аграрии и представители "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) перекрыли центральную улицу Киева Крещатик, передает агентство УНН.
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
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Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом

Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
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РУСАДА не согласилось с санкциями WADA

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Путин заявил о необходимости упростить погашение ипотеки маткапиталом

Глава РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заявил о необходимости ускорить процедуру погашения ипотеки материнским капиталом.
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