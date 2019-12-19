Общество
Газета.RuПутин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья
Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
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«Из Сибири уезжают». Президента спросили о демографии в Зауралье
Общественное телевидение России05:20
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Политика
Сегодня пройдет большая пресс-конференция Владимира Путина
На пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество представителей СМИ — 1895.
Политика
Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину
В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.
Политика
Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню
В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Экономика
В бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады
Согласно документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищённых статей бюджета.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Политика
Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье
Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Общество
Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку
В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
Происшествия
В Бразилии мужчина 20 минут боролся с анакондой ради спасения собаки
Политика
Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине
Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Политика
Путин не видит смысла в правовой оценке роли Горбачева в распаде СССР
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла в правовой оценке роли экс-президента Михаила Горбачева в распаде СССР, отметив, что все вопросы территориальной целостности решены.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры
Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Политика
Путин не ответил на вопрос о возможности возглавить союз с Белоруссией
Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос корреспондента РБК о возможности его перехода на новый пост после того, как в 2024 году истечет срок его полномочий.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Здоровье
Жители Екатеринбурга смогут поставить прививку от гриппа бесплатно
Жители Екатеринбурга смогут поставить бесплатную прививку от гриппа в больнице по месту жительства или по месту работу.
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold 2 сделали «раскладушкой»
Новая версия Samsung Galaxy Fold получит конструкцию забытой всеми в 2000-х «раскладушки».
Общество
В России ожидается резкое сокращение производства шампанского
Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
В популярном мессенджеры WhatsApp экспертами обнаружены серьезная уязвимость в групповых чатах.
Политика
Лавров выразил главе МИД Японии соболезнования из-за смерти врача
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования своему коллеги из Японии Тосимицу Мотэги в связи со смертью в результате нападения в Афганистане японского доктора Тетсу Накамуры, руководителя неправительственной организации Peace Japan Medical Services.
Политика
Шотландия попросила Лондон о втором референдуме о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен официально запросила у Лондона право на проведение референдума о независимости в регионе, сообщает ТАСС.
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Политика
Путин напомнил о чистках в 1937 году
Президент РФ Владимир Путин считает, что никаких "чисток" нигде, включая правоохранительные органы, лучше не проводить, это уже проходили в 1937 году.
Футбол