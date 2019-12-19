Общество

Газета.RuГазета.RuПутин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Путин ответил журналисту «АиФ» на вопрос об оттоке населения из Зауралья

Аргументы и Факты06:23

Путин: дальневосточную программу помощи семьям хотят ввести в Зауралье

РИА Новости05:28

Путин рассказал о возможности запуска ипотеки под два процента по всей России

Lenta.ru05:11

«Из Сибири уезжают». Президента спросили о демографии в Зауралье

Общественное телевидение России05:20

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru05:14

Путин: численность населения на Дальнем Востоке стремительно сокращается

Комсомольская правда05:11

Путин: часть мер поддержки в демографии распространят на Зауралье по примеру ДФО

ТАСС05:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика

Сегодня пройдет большая пресс-конференция Владимира Путина

На пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество представителей СМИ — 1895.
RuNews24.ru 02:40
Политика

Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину

В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.
ТАСС 05:17
Политика

Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню

В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
iReactor 05:16
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 16 декабря в 04:28
Экономика

В бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады

Согласно документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищённых статей бюджета.
REGNUM 02:37
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости вчера в 21:16
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт вчера в 18:04
Политика

Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Национальная служба новостей 06:01
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье

Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Lenta.ru 04:33
Общество

Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку

В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
REGNUM 03:59
Происшествия

В Бразилии мужчина 20 минут боролся с анакондой ради спасения собаки

Политическая Экспертиза 02:11
Политика

Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Комсомольская правда 06:21
Политика

Путин не видит смысла в правовой оценке роли Горбачева в распаде СССР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла в правовой оценке роли экс-президента Михаила Горбачева в распаде СССР, отметив, что все вопросы территориальной целостности решены.
РИА Новости 05:45
Шоу-бизнес

Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Wday.ru вчера в 06:30
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Политика

Путин не ответил на вопрос о возможности возглавить союз с Белоруссией

Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос корреспондента РБК о возможности его перехода на новый пост после того, как в 2024 году истечет срок его полномочий.
РБК 06:22
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 17 декабря в 03:02
Происшествия

На Урале рабочий рассчитался с долгами за разбитую машину миллиардера

РИА Новости 06:00
Здоровье

Жители Екатеринбурга смогут поставить прививку от гриппа бесплатно

Жители Екатеринбурга смогут поставить бесплатную прививку от гриппа в больнице по месту жительства или по месту работу.
ФедералПресс вчера в 01:59
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold 2 сделали «раскладушкой»

Новая версия Samsung Galaxy Fold получит конструкцию забытой всеми в 2000-х «раскладушки».
Телеканал 360° 05:39
Общество

В России ожидается резкое сокращение производства шампанского

Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Газета.Ru 05:07
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Технологии

В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах

В популярном мессенджеры WhatsApp экспертами обнаружены серьезная уязвимость в групповых чатах.
Evo-rus.com вчера в 08:52
Политика

Лавров выразил главе МИД Японии соболезнования из-за смерти врача

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования своему коллеги из Японии Тосимицу Мотэги в связи со смертью в результате нападения в Афганистане японского доктора Тетсу Накамуры, руководителя неправительственной организации Peace Japan Medical Services.
РИА Новости 03:37
Политика

Шотландия попросила Лондон о втором референдуме о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен официально запросила у Лондона право на проведение референдума о независимости в регионе, сообщает ТАСС.
Российская газета 05:15
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Политика

Путин напомнил о чистках в 1937 году

Президент РФ Владимир Путин считает, что никаких "чисток" нигде, включая правоохранительные органы, лучше не проводить, это уже проходили в 1937 году.
РИА Новости 06:00
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Вести.Ru вчера в 14:23
Как работают Яндекс.Новости?
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
Главное