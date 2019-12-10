Политика

РБКРБКПутин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем. При этом он признал, что времени для принятия решения осталось мало.
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Путин обещал подумать о выходном 31 декабря

РЕН ТВ19:56

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

РБК11:59

Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем

ТАСС10:59

Путин отреагировал на предложение объявить 31 декабря выходным днём

Life.ru11:17

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

RT на русском11:06

Путин пообещал подумать над идеей сделать 31 декабря выходным днем

РИА Новости11:03

Путин пообещал рассмотреть идею выходного 31 декабря

Известия11:23
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