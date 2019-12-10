Политика
РБКПутин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем. При этом он признал, что времени для принятия решения осталось мало.
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Музыка
Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты
Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Политика
На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Происшествия
На курорте в Кемерово погиб провалившийся в реку сноубордист
На горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области погиб сноубордист. Об этом сообщается на сайте курорта во вторник, 10 декабря.
Общество
Москва заняла 52-е место в списке самых комфортных городов России
Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.
Спорт
Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России
Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Политика
В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС
Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.
Политика
Путин обвинил Ленина в закладке «мины» под государственность России
Создатель СССР Владимир Ленин «заложил мину» под российскую государственность, заявил 10 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Политика
Трамп оценил встречу с Лавровым
Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом он написал в своем Twitter.
Политика
Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Политика
Кремль: РФ и Украина пока не вышли на решение вопроса о транзите газа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждался вопрос газа.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Экономика
Автодилеры попросили ограничить тарифы по бесконтактным платежам
Ограничить тарифы комиссии при приобретении товаров с помощью Системы быстрых платежей (СБП) попросили Центробанк продавцы автомобилей.
Здоровье
Церковь помогла открыть в Иркутске бесплатный медпункт для бездомных
При необходимости пациент будет осмотрен врачом кабинета неотложной помощи городской больницы №3. – Открытие медпункта в Иркутске – это важный шаг по выстраиванию системы практического оказания медицинской помощи бездомным не только в масштабах Иркутской области, но и всей страны.
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Оппозиция обвиняет Зеленского о фальсификации «нормандского» коммюнике
В офисе президента Украины Владимира Зеленского пошли на искажение международного документа - итогового коммюнике встречи лидеров "нормандской четверки", накануне завершившейся в Париже.
Общество
В Германии скончался Юрий Лужков
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Происшествия
Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин
Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
Происшествия
Путин проигнорировал просьбу взять «дело Голунова» под свой контроль
Президент РФ Владимир Путин не отреагировал на просьбу журналистки Екатерины Винокуровой во время заседания СПЧ взять под контроль «дело Голунова».
Экономика
«Ъ»: «Арктик СПГ - 2» может привлечь $8 млрд кредитных средств
Акционеры проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2" планируют привлечь $8 млрд внешнего финансирования в иностранных банках.
Кино
Инклюзивный и неограниченный: звезды сериала «Пространство» рассказали о 4-м сезоне
Стивен Стрейт добавил, что «переезд» на Amazon дал сериалу возможность рассказать еще больше, так как исчезли ограничения, которые накладывал SYFY.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Авто
АвтоВАЗ договорился с General Motors и возвращает себе бренд Niva
Как сообщается на сайте АвтоВАЗа, он выкупит у американской стороны 50% акций совместного предприятия.