Политика
РБКПутин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем. При этом он признал, что времени для принятия решения осталось мало.
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Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Армия и оружие
В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
Общество
На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков
Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Общество
Полицейских наказали украшением дежурной части снежинками
Во время дежурства оперативники разослали в другие отделения фейковый приказ, в котором руководство якобы требует от личного состава вырезать к празднику бумажные снежинки.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Наука
Ученые нашли связь между полом человека и склонностью к самоубийству
”Предсказать самоубийство невероятно сложно, потому что каждый суицид является результатом множества взаимодействующих факторов риска”, — в конечном итоге заключил специалист по эпидемиологии и соавтор исследования Джейми Градус.
Культура
Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк
Корпорация Google опубликовала список самых популярных запросов пользователей в поиске за 2019 год на Украине.
Технологии
Windows 7 будет настаивать обновиться до Windows 10
В последнем обновлении для Windows 7 появилось полноэкранное окно, которое предлагает обновиться до Windows 10.
Наука
В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны
Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Политика
СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко
Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон упал на тестах мотоцикла MotoGP в Валенсии
9 декабря на трассе имени Рикардо Тормо в Валенсии состоялся обмен техникой между Льюисом Хэмилтоном и Валентино Росси.
Культура
Вышел тизер второго сезона «Содержанок»
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров рассказал о соблазнении Шурыгиной
Ребров сообщил, что отношения с Шурыгиной у него завязались ещё в то время, когда она состояла в браке.
Происшествия
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Происшествия
В страшном ДТП под Воронежем разбилась семья волгоградских врачей
В Борисоглебском районе на 622 километре автодороги Р 22 "Москва – Астрахань" столкнулись микроавтобус "PEUGET BOXER", грузовик "МЕRСЕDЕS BENZ ACTROS YUK" и легкового автомобиля "ВАЗ – 2110".
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Экономика
СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями
Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
Гаджеты
Портал The Verge составил топ-100 гаджетов, определивших десятилетие
Портал The Verge, посвященный компьютерной технике и гаджетам, составил рейтинг устройств, определивших уходящее десятилетие.
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Авто
Продемонстрировали обновленные Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback
Новые модели Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback выделяются более массивной радиаторной решёткой Singleframe и усовершенствованной головной оптикой, которая сейчас опционально предлагается с матричным светодиодом и лазерной технологией.
Спорт
Спортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагом
Сообщается, что комитет планирует и вовсе не допустить спортсменов страны на Олимпиады и чемпионаты мира даже в нейтральной форме и под обезличенным флагом.