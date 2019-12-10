Политика

РБКРБКПутин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем. При этом он признал, что времени для принятия решения осталось мало.
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В Госдуме видят шансы сделать 31 декабря выходным днем

REGNUM02:22

Путин пообещал рассмотреть идею выходного 31 декабря

Известиявчера в 11:23

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

РБКвчера в 11:59

Путин обещал подумать о выходном 31 декабря

РЕН ТВвчера в 19:56

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

RT на русскомвчера в 11:06

Путин пообещал рассмотреть идею сделать 31 декабря выходным днем

РИА Новостивчера в 11:03

Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем

ТАССвчера в 10:59
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Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:39
Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия 02:11
Армия и оружие

В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
RT на русском 03:02
Общество

На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков

Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Большое Радио вчера в 04:50
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
Общество

Полицейских наказали украшением дежурной части снежинками

Во время дежурства оперативники разослали в другие отделения фейковый приказ, в котором руководство якобы требует от личного состава вырезать к празднику бумажные снежинки.
РЕН ТВ вчера в 23:40
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Наука

Ученые нашли связь между полом человека и склонностью к самоубийству

”Предсказать самоубийство невероятно сложно, потому что каждый суицид является результатом множества взаимодействующих факторов риска”, — в конечном итоге заключил специалист по эпидемиологии и соавтор исследования Джейми Градус.
Ferra вчера в 23:10
Культура

Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк

Корпорация Google опубликовала список самых популярных запросов пользователей в поиске за 2019 год на Украине.
Культуромания 01:32
Технологии

Windows 7 будет настаивать обновиться до Windows 10

В последнем обновлении для Windows 7 появилось полноэкранное окно, которое предлагает обновиться до Windows 10.
The GEEK 01:23
Наука

В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны

Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Mirmol.ru вчера в 08:47
Политика

СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 01:02
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM 09 декабря в 23:44
Автоспорт

Льюис Хэмилтон упал на тестах мотоцикла MotoGP в Валенсии

9 декабря на трассе имени Рикардо Тормо в Валенсии состоялся обмен техникой между Льюисом Хэмилтоном и Валентино Росси.
Autosport.com.ru 02:36
Культура

Вышел тизер второго сезона «Содержанок»

Профиль вчера в 13:32
Экономика

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 09 декабря в 09:06
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров рассказал о соблазнении Шурыгиной

Ребров сообщил, что отношения с Шурыгиной у него завязались ещё в то время, когда она состояла в браке.
Discover24 01:20
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Происшествия

В страшном ДТП под Воронежем разбилась семья волгоградских врачей

В Борисоглебском районе на 622 километре автодороги Р 22 "Москва – Астрахань" столкнулись микроавтобус "PEUGET BOXER", грузовик "МЕRСЕDЕS BENZ ACTROS YUK" и легкового автомобиля "ВАЗ – 2110".
Волга-Каспий вчера в 12:10
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru вчера в 06:13
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Российская газета вчера в 02:25
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Гаджеты

Портал The Verge составил топ-100 гаджетов, определивших десятилетие

Портал The Verge, посвященный компьютерной технике и гаджетам, составил рейтинг устройств, определивших уходящее десятилетие.
Телеканал 360° вчера в 17:32
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
Авто

Продемонстрировали обновленные Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback

Новые модели Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback выделяются более массивной радиаторной решёткой Singleframe и усовершенствованной головной оптикой, которая сейчас опционально предлагается с матричным светодиодом и лазерной технологией.
CarsWeek.ru вчера в 08:53
Спорт

Спортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагом

Сообщается, что комитет планирует и вовсе не допустить спортсменов страны на Олимпиады и чемпионаты мира даже в нейтральной форме и под обезличенным флагом.
Уралинформбюро 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
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