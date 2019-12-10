Политика

РБКРБКПутин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем. При этом он признал, что времени для принятия решения осталось мало.
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В Госдуме видят шансы сделать 31 декабря выходным днем

REGNUM02:22

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

RT на русскомвчера в 11:06

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

РБКвчера в 11:59

Путин пообещал рассмотреть идею выходного 31 декабря

Известиявчера в 11:23

Путин обещал подумать о выходном 31 декабря

РЕН ТВвчера в 19:56

Путин пообещал рассмотреть идею сделать 31 декабря выходным днем

РИА Новостивчера в 11:03

Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем

ТАССвчера в 10:59
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Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

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Общество

В России могут переименовать продукты с растительными жирами

В России для молочных продуктов, которые содержат растительные жиры, могут ввести новые названия.
REGNUM 01:48
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
МонаВиста вчера в 03:26
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском вчера в 11:59
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
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Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Что происходит 08 декабря в 14:58
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:39
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
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В будущем рынок заполнят смартфоны без кнопок и разъемов

По словам China Mobile, смартфоны без отверстий скоро заполнят весь рынок.
Goroday.ru 01:30
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 09 декабря в 14:14
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
РБК вчера в 12:46
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Авто

КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»

Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
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Футбол

Почему «Зенит» вылетел из еврокубков

Петербургский "Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и занял последнее место в группе, не сумев обеспечить себе еврокубковую весну.
Газета.Ru 01:31
Общество

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:34
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
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Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Происшествия

Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана

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«Нагло огрызнулся на Зеленского»: Соловьёв одним фото возмутил укроСМИ

"Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского", - под таким заголовком вышла в одном из русофобских СМИ - украинском "Обозревателе" - новость о том, что Соловьёв дал ответ президенту Незалежной.
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Остров Бугенвиль проголосовал за независимость от Папуа-Новой Гвинеи

Жители острова Бугенвиль на референдуме проголосовали за независимость от Папуа-Новой Гвинеи, сообщает местный телеканал EMTV.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
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Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага

В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.
РИА Новости вчера в 23:54
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Газета.Ru 01:22
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
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Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули депутата бундестага

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы.
News.ru вчера в 16:53
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Инцидент со стрельбой в Нью-Джерси не имеет признаков теракта

Инцидент со стрельбой в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), где погиб один полицейский, не имеет признаков террористической атаки, заявил журналистам мэр города Стивен Фулоп, заявление которого транслировалось по телеканалам.
РИА Новости вчера в 16:43
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