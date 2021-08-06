Международные резервы России с 23 по 30 июля увеличились до $599,6 миллиарда

"Международные резервы по состоянию на 30 июля составили 599,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,1 миллиарда долларов, или на 0,9%, преимущественно в результате положительной переоценки и операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.