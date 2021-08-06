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Путин пообещал повысить НДПИ для металлургов в 2022 году

Вопрос о повышении НДПИ для металлургической промышленности с 2022 года решен, сообщил президент Владимир Путин на встрече с участниками строительства завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.
Интерфакс
В июне правительство решило ввести экспортную пошлину на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря.
Интерфакс
В конце июня было принято решение ввести временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов за пределы ЕАЭС.
РБК
Инициатором изъятия сверхдоходов у металлургов ранее выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
ТАСС

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