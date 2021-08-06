Вопрос о повышении НДПИ для металлургической промышленности с 2022 года решен, сообщил президент Владимир Путин на встрече с участниками строительства завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.
Лётные испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования «Сармат» начнутся в 2021 году, передача Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) планируется в 2022 году.
"Международные резервы по состоянию на 30 июля составили 599,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,1 миллиарда долларов, или на 0,9%, преимущественно в результате положительной переоценки и операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.