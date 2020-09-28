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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин пообещал привиться от коронавируса

Президент России Владимир Путин пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину сделать прививку от коронавируса и приехать в эту страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации южнокорейского президента.В источнике
С чего всё началось
Как говорится
 в сообщении на сайте Кремля, в разговоре оба лидера «высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин».
РБК09:24
Подробнее о событии
RT на русском

Южная Корея предложила России разрабатывать вакцины совместно

RT на русском09:57
Российская газета

Президенты России и Кореи выступили за кооперацию в борьбе с коронавирусом

Российская газета06:04
Газета.Ru

Путин приедет в Сеул после прививки от коронавируса

Газета.Ru08:33
РИА Новости

Южная Корея предложила России совместно разрабатывать вакцины

РИА Новости08:49
Московский Комсомолец

Путин заявил о намерении привиться от коронавируса

Московский Комсомолец07:45
Комсомольская правда

Путин пообещал сделать себе прививку от коронавируса

Комсомольская правда09:51
Известия

Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи

Известия05:25

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Роналду стал первым игроком, забившим 450 голов в топ-лигах Европы

Роналду в воскресенье оформил дубль в ворота "Ромы" (2:2) в рамках второго тура чемпионата Италии, что позволило ему стать первым в истории футболистом, забившим 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
РИА Новости18:57
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.
BFM.ru12:31
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Трамп: Байден отказался проходить тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на выборах главы государства демократ Джозеф Байден отказался проходить тест на наркотики перед теледебатами, которые состоятся во вторник.
Газета.Ru11:25
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Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан

Хазин отмечает, что при снижении курса рубля накопления россиян в национальной валюте начинают терять свою покупательскую способность, а при девальвации они могут в буквальном смысле обнулиться.
Shraibikus News09:31
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Матч ярославского «Шинника» с «Иртышом» отменен из-за коронавируса

Матч 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между ярославским «Шинником» и омским «Иртышом», запланированный на 4 октября, не состоится из-за вспышки коронавирусной инфекции в ярославском клубе, сообщается на сайте ФНЛ.
Коммерсантъ Ярославль12:29