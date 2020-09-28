Путин пообещал привиться от коронавируса
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Президент России Владимир Путин пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину сделать прививку от коронавируса и приехать в эту страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации южнокорейского президента.В источнике
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