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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин пообещал привиться от коронавируса

Президент России Владимир Путин пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину сделать прививку от коронавируса и приехать в эту страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации южнокорейского президента.В источнике
С чего всё началось
В частности, лидеры позитивно оценили развитие российско-южнокорейских связей и выразили обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества в разных областях, сообщается на сайте
 Кремля.
Взгляд.ру05:55
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RT на русском

Южная Корея предложила России разрабатывать вакцины совместно

RT на русском09:57
Комсомольская правда

Путин пообещал сделать себе прививку от коронавируса

Комсомольская правда09:51
Известия

Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи

Известия05:25
РИА Новости

Южная Корея предложила России совместно разрабатывать вакцины

РИА Новости08:49
Московский Комсомолец

Путин заявил о намерении привиться от коронавируса

Московский Комсомолец07:45
Российская газета

Президенты России и Кореи выступили за кооперацию в борьбе с коронавирусом

Российская газета06:04
Газета.Ru

Путин приедет в Сеул после прививки от коронавируса

Газета.Ru08:33

Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан

Хазин отмечает, что при снижении курса рубля накопления россиян в национальной валюте начинают терять свою покупательскую способность, а при девальвации они могут в буквальном смысле обнулиться.
Shraibikus News09:31
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Нагорный Карабах сообщил о гибели еще 28 военных

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Ведомости09:12
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Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:18
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Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
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