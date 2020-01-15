Общество
RT на русскомПутин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года
Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2021 года и людей волнует вопрос о дальнейших планах властей.
Читать в источнике
Оценить1884
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика
Путин подписал указ об отставке правительства РФ
15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Текст размещен на сайте Кремля.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Политика
Путин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Политика
Владимир Путин предложил сделать бесплатный интернет в России
Путин рассказал о необходимости федерального проекта «Доступный интернет».
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Политика
Путин заявил о запросе на перемены в России
«Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены», — сказал Путин.
Гаджеты
Смартфон для суровых условий работы выпустила российская фирма
Напомним, в начале декабря зеленоградская компания «km211» передала заказчику прототип смартфона для защищенной связи.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Политика
Зюганов: у КПРФ есть свои кандидаты на пост премьер-министра
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что у его партии есть свои кандидаты на должность премьер-министра в новом составе российского правительства, сообщает «Интерфакс».
Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Биатлон
«В личку после Оберхофа писали такие гадости, что я даже не могу это вслух произнести». Лариса Куклина — о критике, проблемах и новых патронах
Лариса Куклина впервые в сезоне стала лучшей из сборной России по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону.
Экономика
Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов
Главной проблемой экономических реформ в 1990-х годах стали неплатежи, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Политика
Как изменится политическая система России после послания Путина Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости внести изменения в Конституцию, чтобы они гарантировали приоритет суверенитета государства.
Технологии
Android-смартфонам вернут функцию записи звонков
Стоит отметить, что обнаружение нового кода не даёт гарантии того, что функция записи телефонных разговоров в скором времени появится в приложении Google Phone.
Экономика
Группа «Дело» объявила оферту на выкуп акций «Трансконтейнера»
Группа компаний "Дело" опубликовала обязательное предложение о выкупе акций "Трансконтейнера" у других акционеров компании, стоимость одной ценной бумаги составит 8679 рублей 52 копейки, говорится в сообщении группы.
Кино
Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
Общество
Путин поручил ввести доплату учителям за классное руководство
Как сообщает издание UfaTime.ru, президент России рассказал, что за классное руководство учителя будут получать 5 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.