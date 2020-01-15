Общество

RT на русскомRT на русскомПутин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года

Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2021 года и людей волнует вопрос о дальнейших планах властей.
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Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

ТАСС05:47

Путин объявил о материнском капитале за первого ребенка: видео

Московский Комсомолец05:57

Путин: маткапитал будет увеличен на 150 тысяч рублей

ТК Звезда04:20

Путин поручил выдавать маткапитал при рождении первенца

Коммерсантъ04:20

Путин заявил о продлении программы маткапитала до 2026 года

ПолитРоссия04:19

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБК04:19

Путин предложил платить за рождение первого ребенка 466 тысяч рублей. Дальше — больше

URA.Ru04:27
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15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Текст размещен на сайте Кремля.
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Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

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После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
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Политика

Путин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию.
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

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Владимир Путин предложил сделать бесплатный интернет в России

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Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
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Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
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Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
Политика

Путин заявил о запросе на перемены в России

«Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены», — сказал Путин.
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Происшествия

В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве мальчика может попасть под арест

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Смартфон для суровых условий работы выпустила российская фирма

Напомним, в начале декабря зеленоградская компания «km211» передала заказчику прототип смартфона для защищенной связи.
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Режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко объяснил успех своего фильма

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Соболев согласовал контракт с ЦСКА

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Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что у его партии есть свои кандидаты на должность премьер-министра в новом составе российского правительства, сообщает «Интерфакс».
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Курс рубля упал на новости об отставке правительства

В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
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Биатлон

«В личку после Оберхофа писали такие гадости, что я даже не могу это вслух произнести». Лариса Куклина — о критике, проблемах и новых патронах

Лариса Куклина впервые в сезоне стала лучшей из сборной России по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону.
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Экономика

Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов

Главной проблемой экономических реформ в 1990-х годах стали неплатежи, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
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Как изменится политическая система России после послания Путина Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости внести изменения в Конституцию, чтобы они гарантировали приоритет суверенитета государства.
Вечерняя Москва 10:55
Технологии

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Экономика

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Группа компаний "Дело" опубликовала обязательное предложение о выкупе акций "Трансконтейнера" у других акционеров компании, стоимость одной ценной бумаги составит 8679 рублей 52 копейки, говорится в сообщении группы.
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Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего

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Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
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Путин поручил ввести доплату учителям за классное руководство

Как сообщает издание UfaTime.ru, президент России рассказал, что за классное руководство учителя будут получать 5 тысяч рублей.
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Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
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Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
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