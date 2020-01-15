Общество
RT на русскомПутин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года
Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2021 года и людей волнует вопрос о дальнейших планах властей.
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Кино
Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной
Политика
Верховная рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ
«Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — цитирует агентство «РИА Новости» постановление парламента.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Политика
Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
Происшествия
На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве
Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Происшествия
Суд Москвы арестовал активистку «Левого сопротивления»
Мещанский суд Москвы арестовал на активистку движения «Левое сопротивление» Дарью Полюдову, которой вменяются призывы к сепаратизму и терроризму.
Армия и оружие
Ирак не разрешал США возобновлять военные операции в республике
Багдад не давал разрешения американским военным возобновлять операции на территории Ирака, заявил пресс-секретарь верховного главнокомандующего иракских вооружённых сил.
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Общество
Авербух ответил на обвинения Рудковской
Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
Политика
Счетная палата США: задержка военной помощи Украине была незаконной
В декабре контролируемая демократами палата представителей конгресса проголосовала за импичмент Трампа.
Финансы
Международные резервы России с начала 2020 года выросли на $7,7 млрд
Международные резервы России по состоянию на 10 января составили $557,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Экономика
С граждан, сдающих квартиры, потребуют 200 миллиардов
Как пояснил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, за счет легализации рынка арендного жилья в бюджет могут поступить до 200 миллиардов рублей уплаченных налогов.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10
Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
Политика
Владимир Путин призвал провести референдум о поправках в Конституцию
Владимир Путин призвал провести в России референдум по пакету предложенных им поправок в Конституцию России.
Политика
Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Происшествия
Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией 27 июля
Общество
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет
Президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка с трех до семи лет с 1 января текущего года.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Футбол
Бруну Фернандеш согласовал контракт с «МЮ»
По информации Record, Фернандеш сыграет последний матч за «Спортинг» в пятницу – это будет дерби после «Бенфики».
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Общество
Житель Новороссийска продает «уникальную» кошку за 20 миллионов рублей
Житель Новороссийска опубликовал объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 миллионов рублей.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.