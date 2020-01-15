Общество

RT на русскомRT на русскомПутин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года

Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2021 года и людей волнует вопрос о дальнейших планах властей.
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Путин заявил о продлении программы маткапитала до 2026 года

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Ребенка рубль бережет: как изменится система поддержки семей

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Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

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РБКвчера в 04:19

Путин объявил о материнском капитале за первого ребенка: видео

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«Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — цитирует агентство «РИА Новости» постановление парламента.
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Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
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На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве

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RT на русском 08:41
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Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
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Опубликованы кадры с места посадки SSJ 100 на недействующую полосу

РИА Новости 11:00
Политика

Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
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Общество

Авербух ответил на обвинения Рудковской

Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
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Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

Владимир Путин призвал провести референдум о поправках в Конституцию

Владимир Путин призвал провести в России референдум по пакету предложенных им поправок в Конституцию России.
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Политика

Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
РБК 11:28
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Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией 27 июля

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Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет

Президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка с трех до семи лет с 1 января текущего года.
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Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
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