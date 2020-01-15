Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2021 года и людей волнует вопрос о дальнейших планах властей.

Путин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года

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