Общество

РБКРБКПутин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Главной целью существующей программы материнского капитала является стимулирование семей к рождению второго ребенка, однако в современных условиях, по словам главы государства, этого уже недостаточно.
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Материнский капитал вырос до 466 тысяч рублей

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Путин: маткапитал будет увеличен на 150 тысяч рублей

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Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

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Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

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Путин заявил о продлении программы маткапитала до 2026 года

ПолитРоссиявчера в 04:19

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБКвчера в 04:19
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Посадку SSJ100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота

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Мединский заявил о фантастических успехах отечественного кино

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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Глава Федеральной налоговой службы, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания Госдумы заявил, что Россия обладает всеми источниками для решения поставленных президентом Владимиром Путиным задач.
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