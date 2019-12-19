Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

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Политика Путин: «Донбасс порожняк не гонит» Российский лидер обвинил власти Украины в том, что они пытаются решить конфликт в Донбассе силовым способом — пытаются задушить и отрезать эту территорию от остальной Украины.

Происшествия Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.

Политика В палате представителей США началось голосование по импичменту Трампа Палата представителей США проводит голосование в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

Происшествия Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.

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Общество Госпитализирован Михаил Горбачев Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких.

Армия и оружие Израильские самолеты поразили объект ХАМАС в ответ на ракетный обстрел Самолеты ВВС Израиля поразили в четверг объект по производству оружия в секторе Газа, принадлежащий радикальному движению ХАМАС, в ответ на предпринятую с этой территории атаку на еврейское государство.

Общество Путин оценил эффект от строительства нового моста под Тольятти Напомним, участок автомагистрали в Самарской области протяженностью 102 километра и новый мост через Волгу включен в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай".