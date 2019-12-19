Политика

RT на русскомRT на русскомПутин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Читать в источнике
Комментировать292

Подробнее о событии

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

URA.Ru08:56

Путин рассказал об индексации пенсий

Известия08:44

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

RT на русском08:25

Путин заявил, что нового повышения пенсионного возраста не предвидится

РИА Новости08:15

Путин сообщил о росте пенсий на 6,6% в следующем году

Газета.Ru08:55

Путин пообещал продолжать индексировать пенсии

Российская газета08:38

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Основные темы

Радио Sputnik04:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Вести.Ru 12:24
Происшествия

В Тбилиси напали на сына первого президента Грузии

РБК 13:58
Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс 06:54
Политика

Путин: «Донбасс порожняк не гонит»

Российский лидер обвинил власти Украины в том, что они пытаются решить конфликт в Донбассе силовым способом — пытаются задушить и отрезать эту территорию от остальной Украины.
Рамблер 05:32
Футбол

Аршавин: с Малкомом и Кокориным «Зенит» сыграет в другой футбол

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что петербургский футбольный клуб «Зенит» играет в простой футбол, но с Малкомом и Кокориным все изменится.
Мойка78 10:27
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Политика

В палате представителей США началось голосование по импичменту Трампа

Палата представителей США проводит голосование в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
RT на русском вчера в 20:19
Происшествия

Двух детей подозреваемого в насилии под Гатчиной забрала тётя

Двух совершеннолетних детей арестованного по подозрению в насилии под Гатчиной Андрея Бовта забрала из больницы родственница.
RT на русском 12:10
Хоккей

СКА — ЦСКА 0:1 (3-й период)

Сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 11:06
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Политика

Сенаторы США нашли способ остановить «Северный поток-2»

Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили санкциями подрядчику "Северного потока-2".
ТВ Центр 01:20
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве и расчленении ювелира

НТВ 09:55
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском 09:17
Общество

Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря

23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
REGNUM 07:27
Авто

Появились фотографии автомобиля Kia с новым логотипом

Компания Kia начала устанавливать шильдики с новым логотипом на серийные модели – они появились на руле и капоте.
Motor вчера в 07:30
Общество

Госпитализирован Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких.
BFM.ru 08:45
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат 08:34
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Армия и оружие

Израильские самолеты поразили объект ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Самолеты ВВС Израиля поразили в четверг объект по производству оружия в секторе Газа, принадлежащий радикальному движению ХАМАС, в ответ на предпринятую с этой территории атаку на еврейское государство.
ТАСС 01:29
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет 20 декабря

Премьера «Ведьмака» состоялась 16 декабря в Лондоне. Огромная пачка скриншотов сериала «Ведьмак» от Netflix.
Cyber.sports.ru 06:06
Общество

Путин оценил эффект от строительства нового моста под Тольятти

Напомним, участок автомагистрали в Самарской области протяженностью 102 километра и новый мост через Волгу включен в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай".
Российская газета 08:48
Происшествия

Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
РБК вчера в 12:43
Общество

Epic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче

Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр.
REGNUM 12:34
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
ОК! 06:58
Футбол

МЮ вышел в полуфинал Кубка лиги и сыграет с «Манчестер Сити»

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Колчестер Юнайтед" в матче финала Кубка английской лиги.
REGNUM 02:33
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru 09:50
Кино

Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
ФАН 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное