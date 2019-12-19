Политика

Газета.RuГазета.RuПутин рассказал об индексации пенсий

Глава государства заявил, что повышения пенсионного возраста в стране не предвидится и даже не обсуждается. Кроме того, президент отметил, что индексации пенсий в России будет продолжена после 2024 года.
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Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

URA.Ru08:56

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Путин рассказал об индексации пенсий

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Газета.Ru08:55

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RT на русском08:25
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