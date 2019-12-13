Политика

Газета.RuГазета.RuПутин пообещал продолжить меры по поддержке рождаемости

Президент России Владимир Путин в ходе общения с работникам завода "КАМаз" заявил, что текущих мер по поддержке рождаемости в России недостаточно, работа будет продолжена. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Путин пообещал развитие системы мер поддержки рождаемости в России

Президент России Владимир Путин считает недостаточными меры по поддержке рождаемости в РФ, поэтому они будут совершенствоваться. Об этом он заявил во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ".
ТАСС09:56

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Путин признал недостаточными действующие меры по поддержанию рождаемости

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Путин назвал недостаточными меры по поддержанию рождаемости

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Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости недостаточно

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Lenta.ru10:12

Путин пообещал развитие системы мер поддержки рождаемости в России

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Политика

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Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
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Авто

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Политика

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Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
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Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
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США и Китай договорились о торговом перемирии

Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Lenta.ru 11:04
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Государственная дума может учредить медаль за вклад в развитие российского законодательства, соответствующий проект постановления опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Адвокат поддержал заявление подозреваемой в убийстве Шеремета об обстреле Киева

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Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
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Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
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Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём

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На «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего военного

Специалисты нашли тело второго военного, погибшего при пожаре на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске.
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Европа нашла способ выжить при прекращении транзита газа через Украину

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Роспатент не стал регистрировать торговую марку по псевдониму Путина

Компания «Интеллект и право» попыталась зарегистрировать псевдоним Владимира Путина в качестве торговой марки.
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Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

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К смерти Лужкова могла привести ошибка врачей

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