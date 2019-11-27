Футбол

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПутин пообещал провести на высшем уровне матчи Евро-2020 в Петербурге

Глава государства Владимир Путин встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином в Санкт-Петербурге. Он пообещал, что Россия подготовит проведение чемпионата Европы по футболу в 2020 году наилучшим образом.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Путин: РФ при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков

Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.
ТАСС Спорт10:49

Подробнее о событии

Путин: РФ сделает все, чтобы не подвести болельщиков и игроков на ЕВРО

РИА Новости12:16

Владимир Путин: «При подготовке к Евро-2020 сделаем все, чтобы не подвести болельщиков»

Sportbox.RU11:37

Путин пообещал сделать Петербург лучшей площадкой для УЕФА-2020

Невские Новости11:04

Путин: «Россия при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков»

Sport24.ru11:06

«Сделаем все, чтобы не подвести болельщиков и игроков». Путин в Петербурге провел встречу с главой УЕФА

Фонтанка.Ру11:12

Путин: РФ сделает всё, чтобы не подвести болельщиков и игроков при проведении ЧЕ-2020

Говорит Москва10:55

Путин: РФ при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков

ТАСС Спорт10:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:10, Вашингтон
Армия и оружие

Россия передала Киргизии два вертолёта Ми-8МТ

Парламентская газета 10:54
Происшествия

На химзаводе в Техасе произошел второй за сутки взрыв

Второй взрыв прогремел на химическом заводе в американском городе Порт-Нечес в округе Джефферсон (штат Техас).
ТАСС 17:09
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева выложила фото после бани без косметики

Подписчики, которые привыкли видеть Ларису Андреевну тщательно загримированную, остались в восторге: она и без всякой косметики чудо как хороша.
Wday.ru 03:50
Общество

Как сделать 31 декабря выходным, рассказали в Роструде

В Роструде пояснили: если работодатель не против дополнительного дня отдыха, он может его предоставить. Тогда 31 декабря будет выходным.
Город342 08:30
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС 18:20
Технологии

На рынке компьютерных устройств наблюдается застой

Отмечается, что на глобальном PCD-рынке наблюдается застой.
3DNews 01:09
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка, пишут СМИ

Британские журналисты считают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка.
iReactor 18:10
Политика

Матвиенко: около 35% российских семей не знают о положенных им льготах

Порядка 35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Российской газете».
Парламентская газета 16:24
Происшествия

Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство

Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Интерфакс 18:00
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК 15:55
Футбол

Шотландия может заменить Россию на Евро-2020

В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.
ProstoProSport вчера в 06:25
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Наука

Ногохвостки возрастом 16 миллионов лет прокатились на муравье и термите

Крошечные членистоногие ногохвостки, жившие 16 миллионов лет назад, путешествовали на попутных муравьях или термитах, сообщается в BMC Evolutionary Biology.
N+1 02:00
Происшествия

В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест

На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Взгляд.ру 16:51
Финансы

Нацбанк Украины укрепил курс гривны до четырехлетнего максимума

Нацбанк Украины повысил курс национальной валюты до 24,05 гривны за доллар, что стало рекордно высокой отметкой почти за четыре года.
Московский Комсомолец 25 ноября в 20:52
Политика

В «Нафтогазе» заявили о планах «Газпрома» перекрыть вентиль 1 января

Если Украина и Россия не подпишут договор по транзиту газа, «Газпром», который является участником сделки, уже с начала 2020 года прекратит подачу топлива в сторону государства.
РБК 17:49
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM 16:55
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Кино

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
ГЛАС.RU 00:00
Гаджеты

ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung

В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Planet Today 05:48
Общество

Решение Дании по строительству «Северного потока-2» вступило в силу

Оператор Nord Stream 2 AG может приступить к прокладке датского участка газопровода «Северного потока-2» ввиду вступления в силу разрешения властей страны.
REGNUM 17:01
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU 25 ноября в 19:20
Хоккей

«Ак Барс» обыграл по буллитам «Сибирь»

БИЗНЕС Online 13:45
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 09:06
Футбол

Левандовски оформил покер за 14 минут в матче с «Црвеной Звездой»

Спорт-Экспресс вчера в 16:37
Кино

Супермен в новом фильме может стать чернокожим

Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Российская газета 04:26
Авто

Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года

На официальном сайте Lada опубликованы цены на седаны и универсалы Vesta 2020 модельного года.
110km.ru 05:54
Шоу-бизнес

Алла Сигалова 9 лет состояла в отношениях с женатым мужчиной

Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
RuNews24.ru 08:13
Кино

Том Хиддлстон в действительности никогда не пытался получить роль Локи

REGNUM 06:52
Здоровье

У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка

За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Челябинск Сегодня вчера в 00:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное