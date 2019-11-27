Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.

с чего всё началось

Глава государства Владимир Путин встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином в Санкт-Петербурге. Он пообещал, что Россия подготовит проведение чемпионата Европы по футболу в 2020 году наилучшим образом.

Спорт день за днем

Путин пообещал провести на высшем уровне матчи Евро-2020 в Петербурге

Футбол Шотландия может заменить Россию на Евро-2020 В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.

Финансы Нацбанк Украины укрепил курс гривны до четырехлетнего максимума Нацбанк Украины повысил курс национальной валюты до 24,05 гривны за доллар, что стало рекордно высокой отметкой почти за четыре года.

Политика В «Нафтогазе» заявили о планах «Газпрома» перекрыть вентиль 1 января Если Украина и Россия не подпишут договор по транзиту газа, «Газпром», который является участником сделки, уже с начала 2020 года прекратит подачу топлива в сторону государства.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Кино Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix» Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.

Политика Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.