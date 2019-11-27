Футбол
Политическая ЭкспертизаПутин пообещал провести на высшем уровне матчи Евро-2020 в Петербурге
Глава государства Владимир Путин встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином в Санкт-Петербурге. Он пообещал, что Россия подготовит проведение чемпионата Европы по футболу в 2020 году наилучшим образом.
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Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.ТАСС Спорт10:49
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