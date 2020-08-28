Путин пообещал рассмотреть вопрос финансовой помощи Татарстану
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Президент России пообещал рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительной финансовой помощи Татарстану, сообщает РИА «Новости». Владимир Путин провел встречу с главой республики Рустамом Миннихановым в формате видеоконференции.В источнике
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