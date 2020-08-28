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МИР 24
МИР 24

Путин пообещал рассмотреть вопрос финансовой помощи Татарстану

Президент России пообещал рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительной финансовой помощи Татарстану, сообщает РИА «Новости». Владимир Путин провел встречу с главой республики Рустамом Миннихановым в формате видеоконференции.В источнике
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RT на русском

Минниханов попросил оказать Татарстану дополнительную финпомощь

RT на русском11:42
TatCenter

Минниханов попросил у Путина справедливой поддержки регионов

TatCenter11:32
Реальное время

Минниханов — Путину: «Обращаюсь к вам за поддержкой в справедливом распределении финансовой помощи»

Реальное время10:15
РИА Новости

Путин пообещал Минниханову обсудить вопросы финансовой помощи Татарстану

РИА Новости10:30
ТАСС

Путин согласился дополнительно обсудить вопросы распределения финансовой помощи Татарстану

ТАСС10:18
REGNUM

Путин – Минниханову: Татария не обижена финансовой поддержкой

REGNUM10:16
Известия

Путин обсудит с главой Татарстана выделение республике финансовой помощи

Известия11:29

Истребители НАТО сопроводили самолеты РФ над двумя океанами и Балтикой

Истребители стран НАТО поднимались на сопровождение российских самолетов над нейтральными водами Балтийского моря, а также Северного Ледовитого и Тихого океанов, которые проводили полеты в рамках учений "Океанский щит - 2020".
РЕН ТВ13:36

Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live24вчера в 05:50
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Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

В моторную гамму входят: прежняя "турбочетверка" Thera II на 2,0 литра с отдачей 255 л.с. (пиковый крутящий момент - 353 Нм), улучшенная "шестерка" на 3,3 литра с увеличенной до 373 л.с. мощностью (510 Нм), а также новый турбомотор T-GDI из линейки SmartStream на 2,5 литра, развивающий 304 л.с. (422 Нм).
Новые автомобили12:53
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Учредители РУСАДА уволили Гануса из-за финансовых нарушений

Через несколько дней президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков заявил, что по результатам аудита в финансовой деятельности антидопингового агентства действительно обнаружили нарушения.
РИА Новости07:07

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17