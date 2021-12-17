Богданов разъяснил, что многие неквалифицированные и не обладающие достаточными компетенциями строительные организации через посредников покупают членство в СРО и получают право заниматься строительством, в том числе и за счет средств бюджета.
Соединенные Штаты считают часть предложений России по НАТО "полезными", а другие — "неприемлемыми", сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента Джо Байдена, пообщавшегося с журналистами на условиях анонимности.
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул в пятницу Украину и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.