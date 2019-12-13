Президент России Владимир Путин считает недостаточными меры по поддержке рождаемости в РФ, поэтому они будут совершенствоваться. Об этом он заявил во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ".

с чего всё началось

В пятницу, 13 декабря, президент РФ Владимир Путин рассказал, что меры по поддержке рождаемости в РФ недостаточны, поэтому их нужно совершенствовать. Он отметил, что эти меры создают уверенность для людей.

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