Политика
Piter.tvПутин пообещал развитие системы мер поддержки рождаемости в РФ
В пятницу, 13 декабря, президент РФ Владимир Путин рассказал, что меры по поддержке рождаемости в РФ недостаточны, поэтому их нужно совершенствовать. Он отметил, что эти меры создают уверенность для людей.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин считает недостаточными меры по поддержке рождаемости в РФ, поэтому они будут совершенствоваться. Об этом он заявил во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ".ТАСС09:56
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