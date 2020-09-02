Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
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Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.В источнике
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Решение проблемы дефицита воды в Севастополе обойдется в 7,4 млрд рублей – Развожаев
Новый Севастополь08:06