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Ведомости
Ведомости

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.В источнике
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ForPost

Путин выделил Севастополю 7,4 миллиарда на водоотведение и переброску вод Коккозки

ForPost08:35
Вести.Севастополь

Путин решит проблемы водоснабжения Севастополя

Вести.Севастополь08:25
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя

ТАСС07:45
Новый Севастополь

Решение проблемы дефицита воды в Севастополе обойдется в 7,4 млрд рублей – Развожаев

Новый Севастополь08:06
ИА Крыминформ

Путин пообещал решить проблемы водоснабжения Севастополя

ИА Крыминформ07:50
РБК

Путин поручит правительству заняться вопросами водоснабжения в Крыму

РБК08:14
РИА Новости

Развожаев рассказал Путину о проблемах с водоснабжением Севастополя

РИА Новости08:31

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Ведомости00:32
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МИД ФРГ заявил о заинтересованности в улучшении отношений с Россией

Представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин заинтересован в улучшении отношений с Москвой, но для этого должны быть созданы «соответствующие условия».
RT на русском08:35
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Минобороны Литвы: Прибывшие в Шяуляй итальянские лётчики будут обеспечивать безопасность стран Балтии

Литовское министерство обороны опубликовало данные о том, что на аэродроме в Шяуляе состоялось принятие группы итальянских военнослужащих, которые, как заявлено, «будут нести службу в формате миссии НАТО по обеспечению безопасности стран Балтии».
Военное обозрение07:20

В Грузии не введут карантин из-за рекордного числа заражений Covid-19

Первый случай заболевания коронавирусом нового типа Covid-19 в Грузии был выявлен 26 февраля, к 2 сентября число клинически подтвержденных случаев достигло 1 548, из заболевших 1 270 человек вылечились (82%), 251 проходит курс лечения, 19 человек скончались.
Евразия Daily07:38
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