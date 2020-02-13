Политика

РБКРБКПутин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

Однополые браки в России не будут узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».
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Владимир Путин
Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент – у нас не будет родителя №1 и родителя №2, будет папа и мама.
— Владимир ПутинRambler News Service 08:54

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Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

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