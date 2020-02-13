Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент – у нас не будет родителя №1 и родителя №2, будет папа и мама.

Однополые браки в России не будут узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

Здоровье Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы» Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

Политика Генпрокурор США заявил, что твиты Трампа мешают ему работать Генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью телекомпании ABC News заявил, что президент США Дональд Трамп своими твитами о минюсте мешает ему работать.

Космос Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу Как передает ИА REGNUM, Solar Orbiter предназначен для исследования Солнца, включая полярные части звезды, недоступные для наблюдения с Земли.

Политика Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции 23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.

Политика США ввели новые санкции против России США ввели санкции против трех предприятий из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Игры Deluxe-версия Marvel’s Avengers выйдет раньше обычной Базовая версия экшна станет доступна 4 сентября, а обладатели Deluxe-издания начнут играть на четыре дня раньше — 31 августа.