Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент – у нас не будет родителя №1 и родителя №2, будет папа и мама.

Будет "папа" и "мама", – цитирует его RT. На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ глава государства заявил, что считает правильным зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. При этом он призвал быть аккуратнее с понятием семьи.

Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

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