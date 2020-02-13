Политика

Москва 24Москва 24Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

Будет "папа" и "мама", – цитирует его RT. На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ глава государства заявил, что считает правильным зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. При этом он призвал быть аккуратнее с понятием семьи.
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Владимир Путин
Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент – у нас не будет родителя №1 и родителя №2, будет папа и мама.
— Владимир ПутинRambler News Service 08:54

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