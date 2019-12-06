Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, его слова в пятницу, 6 декабря, приводит «Интерфакс».

Гаджеты Apple выпустит новые iPhone без разъемов Компания Apple может выпустить новый iPhone без привычных разъемов для зарядки в 2021 году. Об этом сообщает портал 9To5Mac.

Шоу-бизнес У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.

Авто Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Происшествия СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.

Экономика Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

Политика Медведев заявил об отсутствии «антибелорусских элементов» в России Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что, несмотря на информацию о наличии в России «антибелорусских элементов», влияющих на госполитику РФ, таковых на российской территории нет.

Общество Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.

Происшествия СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.

Общество ФБР: хакера Якубца выявили с помощью РФ По данным представителя ФБР, в июле 2010 года США официально попросили Москву помочь с установлением личности хакера по его электронному адресу aquamo@mail.ru, и именно российские силовики определили, что это Максим Якубец, передаёт «Интерфакс».

Общество Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.