Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, его слова в пятницу, 6 декабря, приводит «Интерфакс».
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Как «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы

Rambler News Service09:07

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ТАСС07:14

Путин: ввод «Северного потока-2» не означает отказ от транзита газа через Украину

Коммерсантъ07:08

Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину

РБК07:34

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Lenta.ru07:04

Путин прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

RT на русском06:51

Путин заявил о желании сохранить транзита газа через Украину

РИА Новости07:38
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Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

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Известный телеведущий Дмитрий Шепелев заявил СМИ, что отец певицы Жанны Фриске угрожал ей пистолетом.
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Apple выпустит новые iPhone без разъемов

Компания Apple может выпустить новый iPhone без привычных разъемов для зарядки в 2021 году. Об этом сообщает портал 9To5Mac.
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CAS сократил срок трансферного запрета «Челси» в два раза

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Челси» на запрет со стороны ФИФА на регистрацию новых футболистов.
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У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
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Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
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Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
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В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет

Программу использования конверсионных межконтинентальных баллистических ракет для запуска спутников планируется возобновить в будущем году.
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Происшествия

СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
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Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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Общество

Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ

Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
РБК 08:57
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Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

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Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.
РБК 08:10
Политика

Медведев заявил об отсутствии «антибелорусских элементов» в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что, несмотря на информацию о наличии в России «антибелорусских элементов», влияющих на госполитику РФ, таковых на российской территории нет.
REGNUM 09:39
Общество

Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
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Юрий Чайка начал проверку свердловской прокуратуры

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СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
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Общество

Студент Жуков не счел условный срок «окончательной победой»

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В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ

Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
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МИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России

РБК 09:44
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Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

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Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
РБК 05:30
Общество

ФБР: хакера Якубца выявили с помощью РФ

По данным представителя ФБР, в июле 2010 года США официально попросили Москву помочь с установлением личности хакера по его электронному адресу aquamo@mail.ru, и именно российские силовики определили, что это Максим Якубец, передаёт «Интерфакс».
News.ru 09:28
Общество

Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ

Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
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Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии

Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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Экс форвард «Зенита» Андрей Аршавин порекомендовал Леониду Слуцкому возглавить «Сочи».
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