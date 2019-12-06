Политика
Lenta.ruПутин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, его слова в пятницу, 6 декабря, приводит «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить200
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев заявил СМИ, что отец певицы Жанны Фриске угрожал ей пистолетом.
Гаджеты
Apple выпустит новые iPhone без разъемов
Компания Apple может выпустить новый iPhone без привычных разъемов для зарядки в 2021 году. Об этом сообщает портал 9To5Mac.
Футбол
CAS сократил срок трансферного запрета «Челси» в два раза
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Челси» на запрет со стороны ФИФА на регистрацию новых футболистов.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Космос
В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет
Программу использования конверсионных межконтинентальных баллистических ракет для запуска спутников планируется возобновить в будущем году.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Гаджеты
Xiaomi начала продажи умных телевизоров Mi TV 5 Pro
Xiaomi объявила о официальном запуске новых смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro с диагональю 55 и 65 дюйма.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ
Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
Экономика
Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект
Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.
Политика
Медведев заявил об отсутствии «антибелорусских элементов» в России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что, несмотря на информацию о наличии в России «антибелорусских элементов», влияющих на госполитику РФ, таковых на российской территории нет.
Общество
Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Происшествия
СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Происшествия
В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ
Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
Общество
ФБР: хакера Якубца выявили с помощью РФ
По данным представителя ФБР, в июле 2010 года США официально попросили Москву помочь с установлением личности хакера по его электронному адресу aquamo@mail.ru, и именно российские силовики определили, что это Максим Якубец, передаёт «Интерфакс».
Общество
Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ
Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Армия и оружие
Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии
Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Футбол
Андрей Аршавин посоветовал Слуцкому отправиться в «Сочи»
Экс форвард «Зенита» Андрей Аршавин порекомендовал Леониду Слуцкому возглавить «Сочи».