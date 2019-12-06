Политика
Lenta.ruПутин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, его слова в пятницу, 6 декабря, приводит «Интерфакс».
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Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.ТАСС07:14
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