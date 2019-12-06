Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, его слова в пятницу, 6 декабря, приводит «Интерфакс».
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с чего всё началось

Путин надеется, что РФ и Украина найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в Европу

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.
ТАСС07:14

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Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину

РБК07:34

Путин: ввод «Северного потока-2» не означает отказ от транзита газа через Украину

Коммерсантъ07:08

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Газета.Ru08:39

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Lenta.ru07:04

Путин прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

RT на русском06:51

Как «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы

Rambler News Service09:07

Путин заявил о желании сохранить транзита газа через Украину

РИА Новости07:38
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
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Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

StarHit.ru 10:00
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Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Энергетика

В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
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Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
Спорт

Россия выиграла все матчи в группе на ЧМ по гандболу

Prognozist 07:58
Авто

В 2020 году Volkswagen привезет в Россию три новинки

В 2020 году фанатов и почитателей марки Volkswagen в России ждут три новинки – обновленный Passat, Jetta седьмого поколения и совсем новый лифтбек Arteon.
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Политика

Власти Германии обнародовали график «нормандского саммита» 9 декабря

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что 9 декабря в Париже Путин проведет двусторонние встречи со всеми участниками саммита — Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.
REGNUM 11:07
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
RT на русском 11:23
Происшествия

По делу об убийстве главы ингушского центра «Э» задержали членов банды

Силовики пресекли деятельность преступной группы, которую подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 05:30
Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах.
Известия 09:39
Политика

Лавров прокомментировал данные о «российских наемниках» в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров назвал слухами информацию о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии.
РИА Новости 10:55
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Происшествия

В Омской области нашли «озеро» из крови

В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
РИА Новости 08:26
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru 11:08
Экономика

РФПИ и пул инвесторов вложат ₽1 млрд в фабрики-прачечные Cotton Way

6 декабря консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG и ведущих ближневосточных суверенных фондов объявил о раунде инвестиций в размере 1 млрд руб. в компанию Cotton Way, об этом говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.
РБК 10:45
Политика

Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке

Закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, постановили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы.
РБК 10:23
Армия и оружие

В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Актуальные Новости 06:11
Футбол

Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс вчера в 10:56
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Общество

В Москве уволили руководство роддома № 27 после жалоб пациентов

Начальство московского родильного дома № 27 уволено в полном составе после жалоб пациентов, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
РИА Новости 04:21
Происшествия

В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
REGNUM 10:33
Политика

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла в Steam

В Steam состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Стоимость обычной версии – 2499 рублей, стоимость Special Edition – 3299 рублей, а Ultimate Edition обойдется в 3999 рублей.
Cyber.sports.ru вчера в 13:14
Футбол

В Испании установят статую Месси

Статуя будет установлена рядом с другими фигурами известных футболистов - Ди Стефано, Пеле и Марадоны.
ODDS.ru 00:21
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия вчера в 11:58
Авто

Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Коммерсантъ 09:05
Происшествия

SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:01
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Lenta.ru 04:51
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