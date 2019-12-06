Политика
Lenta.ruПутин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, его слова в пятницу, 6 декабря, приводит «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.ТАСС07:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Происшествия
В Калининграде полиция начала проверку из-за массовой гибели лебедей
Региональное управление МВД в Калининграде начало проверку по сообщениям СМИ о массовой гибели лебедей на городских водоемах.
Происшествия
Оглашены приговоры четырем фигурантам «московского дела»
Политика
Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского
Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Политика
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
КГБ Белоруссии и ФСБ обезвредили группу контрабандистов оружия
В Новгородской и Ленинградской областях с поличным задержали членов группы, причастной к контрабандным поставкам оружия, боеприпасов и наркотиков из-за рубежа, сообщается на сайте ФСБ.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бренды наушников
Лучшими наушниками в 2019 году стали Sennheiser HD 630VB. Рейтинг составили специалисты Роскачества.
Общество
Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными
Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
Кино
IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года
Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
Общество
В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой
Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, планирует ли он жениться
Победитель зрительского голосования «Евровидения-2016» певец Сергей Лазарев рассказал, входит ли женитьба в его ближайшие планы.
Общество
Кинологи назвали самые популярные в России породы собак
Самой популярной породой собак в России в уходящем году оказался немецкий шпиц.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Политика
Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев
Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса.
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G
Происшествия
СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Музыка
Оправданная жестокость: Билли Айлиш выпустила клип на композицию Xanny
Игры
Metacritic удалил более 6,5 тыс. негативных отзывов на Death Stranding
Внимательные геймеры провели небольшое расследование и выяснили, что Metacritic по какой-то причине подчистил негативные пользовательские отзывы на Death Stranding: ещё 4 декабря у игры было 9,5 тыс. негативных отзывов, а уже 5 декабря их стало меньше 3 тыс.
Политика
Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.
Здоровье
Точный диагноз - залог успеха: МКДЦ возведет в Казани «мост» между поликлиниками и высокотехнологичными медцентрами
Французский архитектор Ален Нэгр убежден, что самая комфортная больница - та, где автоматизированы все службы, вплоть до аптек и лабораторий.
Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Армия и оружие
Нигерия приняла на вооружение бронеавтомобиль Ezugwu 4Х4
Нигерийские вооруженные силы приняли на вооружение разработанные и выпущенные в Нигерии броне автомобили Ezugwu (Гора).
Происшествия
Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.