Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, его слова в пятницу, 6 декабря, приводит «Интерфакс».
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с чего всё началось

Путин надеется, что РФ и Украина найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в Европу

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.
ТАСС07:14

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Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину

РБК07:34

Путин заявил о возможном сохранении транзита газа через Украину

РИА Новости07:38

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Lenta.ru07:04

Немецкие компании выступили за сохранение транзита газа через Украину

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Путин прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

RT на русском06:51

Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены

Газета.Ru07:39

Путин: ввод «Северного потока-2» не означает отказ от транзита газа через Украину

Коммерсантъ07:08
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Происшествия

В Калининграде полиция начала проверку из-за массовой гибели лебедей

Региональное управление МВД в Калининграде начало проверку по сообщениям СМИ о массовой гибели лебедей на городских водоемах.
Собеседник 07:48
Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

REGNUM 01:52
Происшествия

Оглашены приговоры четырем фигурантам «московского дела»

Коммерсантъ 08:00
Политика

Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Известия 08:13
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Политика

Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым

В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Общество

КГБ Белоруссии и ФСБ обезвредили группу контрабандистов оружия

В Новгородской и Ленинградской областях с поличным задержали членов группы, причастной к контрабандным поставкам оружия, боеприпасов и наркотиков из-за рубежа, сообщается на сайте ФСБ.
РБК 07:09
Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие бренды наушников

Лучшими наушниками в 2019 году стали Sennheiser HD 630VB. Рейтинг составили специалисты Роскачества.
Клопс вчера в 10:31
Общество

Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными

Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
РИА Новости 07:49
Кино

IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года

Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
Культуромания 04:40
Общество

В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
РИА Новости 06:03
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

ТАСС вчера в 06:26
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Сергей Лазарев рассказал, планирует ли он жениться

Победитель зрительского голосования «Евровидения-2016» певец Сергей Лазарев рассказал, входит ли женитьба в его ближайшие планы.
iReactor 03:22
Общество

Кинологи назвали самые популярные в России породы собак

Самой популярной породой собак в России в уходящем году оказался немецкий шпиц.
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Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Известия вчера в 18:23
Единоборства

Джошуа за бой с Руисом получит самый крупный в карьере гонорар

Матч ТВ 08:01
Происшествия

В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости вчера в 02:29
Политика

Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев

Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса.
РБК 08:20
Политика

Турция рассказала о вынужденной покупке российских С-400

Lenta.ru 06:52
Гаджеты

Huawei представила смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G

MobiDevices вчера в 09:00
Происшествия

СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Известия 08:07
Происшествия

Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

REGNUM 01:04
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 04 декабря в 08:57
Музыка

Оправданная жестокость: Билли Айлиш выпустила клип на композицию Xanny

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Игры

Metacritic удалил более 6,5 тыс. негативных отзывов на Death Stranding

Внимательные геймеры провели небольшое расследование и выяснили, что Metacritic по какой-то причине подчистил негативные пользовательские отзывы на Death Stranding: ещё 4 декабря у игры было 9,5 тыс. негативных отзывов, а уже 5 декабря их стало меньше 3 тыс.
Gmbox.ru 08:07
Политика

Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.
RT на русском 07:07
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Точный диагноз - залог успеха: МКДЦ возведет в Казани «мост» между поликлиниками и высокотехнологичными медцентрами

Французский архитектор Ален Нэгр убежден, что самая комфортная больница - та, где автоматизированы все службы, вплоть до аптек и лабораторий.
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Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Известия 05:01
Армия и оружие

Нигерия приняла на вооружение бронеавтомобиль Ezugwu 4Х4

Нигерийские вооруженные силы приняли на вооружение разработанные и выпущенные в Нигерии броне автомобили Ezugwu (Гора).
Военное обозрение 08:22
Происшествия

Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
РБК 05:51
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