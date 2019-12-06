Политика

Газета.RuГазета.RuПутин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин. При этом контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце года, но стороны никак не могут договориться. Украина требует контракт на 10 лет, Россия - на год.
Читать в источнике
Комментировать516
с чего всё началось

Путин надеется, что РФ и Украина найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в Европу

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.
ТАСС07:14

Подробнее о событии

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Lenta.ru07:04

Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину

РБК07:34

Путин: ввод «Северного потока-2» не означает отказ от транзита газа через Украину

Коммерсантъ07:08

Как «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы

Rambler News Service09:07

Путин рассказал о сохранении транзита газа через Украину

RT на русском12:44

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Газета.Ru08:39

Путин заявил о желании сохранить транзит газа через Украину

РИА Новости07:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:35, Ашберн
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru 08:04
Политика

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости 15:12
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Политика

Зеленский высказался о продлении закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря.
Московский Комсомолец 14:58
Общество

«База ГРУ» обнаружена во французских Альпах

По данным издания, в качестве тайного прибежища в период с 2014 по 2018 год россияне выбирали небольшие французские города на юго-востоке страны, в том числе Шамони и Эвиан-ле-Бен.
News.ru вчера в 00:57
Общество

Украина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Известия 16:53
Экономика

Продавцы лекарств, обуви и шуб не смогут применять ЕНВД

С 1 января следующего года в России отменяется единый налог на вмененный доход для розничной торговли лекарствами, обувью и меховыми изделиями.
Канал 7+ 11:48
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru 05:25
Игры

Новые проблемы Phoenix Point: тактическая игра пока не выйдет в Microsoft Store и Xbox Game Pass

В процессе разработки тактическая игра Phoenix Point от создателя серии X-COM Джулиана Голлопа (Julian Gollop) стала временным эксклюзивом Epic Games Store.
3DNews 12:20
Единоборства

Руис и Джошуа провели взвешивание накануне боя в Саудовской Аравии

Накануне поединка спортсмены провели взвешивание. Вес Джожуа превысил 128 килограмм, масса Руиса составил 107,501 килограмма.
iReactor 11:44
Общество

Матвиенко призвала возрождать российское семеноводство

Радио Комсомольская правда 11:52
Шоу-бизнес

Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Вечерняя Москва вчера в 17:27
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Музыка

Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

Авторадио 09:54
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Здоровье

Поликлиники Подмосковья укомплектованы врачами на 79,6%

В Московской области укомплектованность поликлиник врачами составляет 79,6%, самая дефицитная специальность среди врачей в регионе — терапевт, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.
РИАМО 04 декабря в 06:07
Происшествия

Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

РИА Новости 12:35
Музыка

Максим Фадеев презентовал своих новых артистов

Продюсер Максим Фадеев представил новых артистов лейбла MALFA. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 12:35
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Общество

Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов

Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
РИА Новости 09:15
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск вчера в 05:58
Армия и оружие

Мечта Голливуда: в США рассказали о необычном российском оружии

В США проанализировали необычное российское стрелковое оружие.
Российская газета 07:43
Биатлон

Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова

Матч ТВ 14:12
Спорт

Российские гандболистки вновь одержали победу на Чемпионате мира

На мировом первенстве по гандболу российские спортсменки со счёт 32:20 разгромили соперниц их Японии и тем самым продлили свою серию побед на текущем чемпионате - четыре подряд.
Online47.ru вчера в 20:56
Общество

Минобороны России испытало спутник-инспектор

RT на русском 09:10
Футбол

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:41
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

«Если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинать проходить обследование каждый год после 46 лет», — уточняет Аллахвердян.
Пятый канал 04 декабря в 04:16
Экономика

Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Lenta.ru вчера в 04:13
Политика

Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»

Перед выдачей Копенгагеном разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах Дания должна была убедить в соответствии данного решения международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
Московский Комсомолец 03 декабря в 14:50
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное