Политика
Газета.RuПутин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин. При этом контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце года, но стороны никак не могут договориться. Украина требует контракт на 10 лет, Россия - на год.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.ТАСС07:14
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