Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.

с чего всё началось

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин. При этом контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце года, но стороны никак не могут договориться. Украина требует контракт на 10 лет, Россия - на год.

Происшествия На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.

Политика Зеленский высказался о продлении закона об особом статусе Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря.

Общество «База ГРУ» обнаружена во французских Альпах По данным издания, в качестве тайного прибежища в период с 2014 по 2018 год россияне выбирали небольшие французские города на юго-востоке страны, в том числе Шамони и Эвиан-ле-Бен.

Общество Украина поставила России условие по газовым спорам Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.

Экономика Продавцы лекарств, обуви и шуб не смогут применять ЕНВД С 1 января следующего года в России отменяется единый налог на вмененный доход для розничной торговли лекарствами, обувью и меховыми изделиями.

Шоу-бизнес Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.

Здоровье Поликлиники Подмосковья укомплектованы врачами на 79,6% В Московской области укомплектованность поликлиник врачами составляет 79,6%, самая дефицитная специальность среди врачей в регионе — терапевт, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Музыка Максим Фадеев презентовал своих новых артистов Продюсер Максим Фадеев представил новых артистов лейбла MALFA. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.

Общество Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

Спорт Российские гандболистки вновь одержали победу на Чемпионате мира На мировом первенстве по гандболу российские спортсменки со счёт 32:20 разгромили соперниц их Японии и тем самым продлили свою серию побед на текущем чемпионате - четыре подряд.

Экономика Медведев оценил рост экономики России Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.