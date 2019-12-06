Политика

Газета.RuГазета.RuПутин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин. При этом контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце года, но стороны никак не могут договориться. Украина требует контракт на 10 лет, Россия - на год.
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с чего всё началось

Путин надеется, что РФ и Украина найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в Европу

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.
ТАСС07:14

Подробнее о событии

Путин рассказал о сохранении транзита газа через Украину

RT на русском12:44

Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину

РБК07:34

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Lenta.ru07:04

Как «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы

Rambler News Service09:07

Путин: ввод «Северного потока-2» не означает отказ от транзита газа через Украину

Коммерсантъ07:08

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Газета.Ru08:39

Путин заявил о желании сохранить транзит газа через Украину

РИА Новости07:38
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:42, Ашберн
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Ведомости 02:31
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru вчера в 21:53
Футбол

«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:24
Политика

Белый дом снова отказался участвовать в слушаниях по импичменту

В пятницу Белый дом сообщил конгрессу США, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу, запланированных на девятое декабря.
Российская газета 18:25
Происшествия

В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
РБК вчера в 18:26
Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
REGNUM 15:58
Политика

Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном

Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.
Интерфакс 20:33
Политика

В США ввели новые санкции против России

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против двух российских граждан и семи компаний, подозреваемых в киберпреступлениях.
Дни.ру вчера в 11:59
Общество

Le Monde сообщила о «базе российских шпионов» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» с 2014 по 2018 год якобы использовали Французские Альпы как свою опорную базу.
Рифей-Пермь вчера в 06:33
Футбол

Каррера прибыл в Афины и скоро возглавит АЕК

Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прилетел в Афины.
Евро-футбол.ру 16:23
Общество

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

Вести Алтай 11:28
Наука

В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг

Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
МонаВиста вчера в 12:51
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru 11:29
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва 09:20
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания вчера в 11:19
Игры

В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2

На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Актуальные Новости вчера в 17:05
Единоборства

Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком

Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
ProstoProSport 09:18
Кино

Федор Добронравов опроверг слухи о новом сезоне «Сватов»

Актер Федор Добронравов прокомментировал слухи, а также намекнул на дату выхода нового сезона.
Uznayvse.ru 12:49
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Lenta.ru 09:54
Происшествия

В Екатеринбурге произошел пожар на складе

В Екатеринбурге на улице Халтурина произошел пожар в складском помещении, которое находится на территории Верх-Исетского рынка, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
РБК 18:42
Музыка

Молодой певец из Екатеринбурга оскорбил Полину Гагарину на шоу «Голос»

URA.Ru 14:58
Политика

Посольство сообщило о приглашении Эрдогана на парад Победы в 2020 году

Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в Москве в 2020 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в Анкаре.
РБК 20:27
Политика

Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи

Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
РБК 08:10
Армия и оружие

На Украине сообщили о завершении отвода сил в Петровском в Донбассе

Газета.Ru 13:59
Технологии

Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram

Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
РИА Новости 04 декабря в 06:19
Армия и оружие

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman вошла в четверг в акваторию Средиземного моря.
Российская газета 18:57
Экономика

Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
РБК 12:51
Политика

В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»

Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РБК 19:28
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов.
Известия 19:05
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