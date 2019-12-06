Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.

с чего всё началось

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин. При этом контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце года, но стороны никак не могут договориться. Украина требует контракт на 10 лет, Россия - на год.

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