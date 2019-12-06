Политика

Газета.RuГазета.RuПутин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин. При этом контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце года, но стороны никак не могут договориться. Украина требует контракт на 10 лет, Россия - на год.
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с чего всё началось

Путин надеется, что РФ и Украина найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в Европу

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.
ТАСС07:14

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Путин рассказал о сохранении транзита газа через Украину

RT на русском12:44

Путин: «Северный поток - 2» укрепит энергобезопасность Европы

Российская газета07:15

Путин: ввод «Северного потока-2» не означает отказ от транзита газа через Украину

Коммерсантъ07:08

Как «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы

Rambler News Service09:07

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Газета.Ru08:39

Путин заявил о желании сохранить транзит газа через Украину

РИА Новости07:38

Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину

РБК07:34
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:06, Ашберн
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
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