Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин пообещал, что Россия отметит юбилей Победы «широко и достойно»

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что 75-летие Победы в России будет отмечено «широко и достойно». Обращение президента транслировали российские телеканалы. Российский лидер 9 мая возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду и обратился к россиянам.
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Владимир Путин пообещал отметить 75-летие Победы еще раз – торжественно и достойно

Эхо Москвы03:31

Россия отметит 75-летие Победы широко и достойно, заявил Путин

РИА Новости03:30

Путин: мы непобедимы, пока мы вместе

Газета.Ru03:08

Путин пообещал «широко и достойно» отметить юбилей Победы

Взгляд.ру03:18

Путин пообещал отметить юбилей Победы «широко и достойно»

РБК03:10

Путин пообещал, что юбилей Победы будет отмечаться торжественно, широко и достойно

ТАСС03:09

Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно

RT на русском03:22
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Общество

Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100

Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.
Lenta.ru 07:12
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Общество

Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили мэру Праги Зденеку Гржибу, представившись мэром Киева Виталием Кличко, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 13:40
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Хоккей

«Витязь» обменял в «Трактор» Бывальцева и права на Оберга

Подмосковный "Витязь" обменял нападающего Алексея Бывальцева и права на шведского форварда Понтуса Оберга в "Трактор" на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.
РИА Новости 06:32
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Общество

Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России

В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
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Политика

Путин: все планы по развитию армии и флота будут выполнены

RT на русском 05:54
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Политика

Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»

NewInform 08:03
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Здоровье

Названо самое опасное свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
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Общество

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
21
Общество

В Сеуле закрыли клубы и бары из-за новой вспышки коронавируса

Власти Сеула приостановили на неопределенный срок работу ночных клубов, баров и других развлекательных заведений из-за новой локальной вспышки коронавирусной инфекции.
Дождь 08:20
Политика

Турция ввела в эксплуатацию часть систем С-400

ТАСС вчера в 04:20
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Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке

Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
83
Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
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Кино

Вышел сериал «Водоворот» от создателя «Ла-Ла Ленда»

News.ru вчера в 12:00
Футбол

Умтити получил очередную травму

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити выбыл из строя на неопределенный срок.
Бомбардир.ру 09:49
Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

Тольятти, Самарская область, 8 мая 2020, 12:53 — REGNUM Компания АвтоВАЗ запатентовала три названия для своих будущих моделей — Tensa, Forta и Kayna.
REGNUM вчера в 05:53
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Политика

У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус

Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
REGNUM 07:27
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Технологии

Илон Маск обещает чипировать людей в течение года

Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera вчера в 16:44
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Происшествия

Трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево

На территории бывшего арсенала села Пугачево в Удмуртии загорелась сухая трава.
Сусанин 09:07
Шоу-бизнес

Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Общество

В небе над Уфой изобразили французский триколор в День Победы

News.ru 08:45
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Общество

Вероятный срок выхода из ограничений назвали в правительстве РФ

Выйти из режима ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом, Россия сможет в конце мая или начале июня.
Первый областной 04:39
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро исполнила советскую песню "Нам нужна одна победа". Ролик она опубликовала в инстаграме.
РИА Новости 08:58
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Космос

Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере

МИР 24 вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Отец малышей опубликовал в Instagram видео, в котором Лиза и Гарри читают стихотворение о войне Анны Петряшевой и по очереди скандируют, что не хотят больше войны.
Вести.Ru 09:00
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