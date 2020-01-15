Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин пообещал увеличить материнский капитал

Президент России Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал и начать выплаты уже при рождении первого ребенка. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24». Родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей.
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Владимир Путин пообещал больше выплат для улучшения рождаемости

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Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.
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