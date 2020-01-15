Президент России Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал и начать выплаты уже при рождении первого ребенка. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24». Родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей.

Политика Путин предложил изменить Конституцию 1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.

Политика Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.

Политика Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.

Происшествия Рассказавшего о цензуре в России оператора избили с криками «гнида пиндосовская» Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.

Политика Порошенко предположил сроки своего попадания в тюрьму Как уверяют источники, Порошенко также предположил, что окружение действующего президента примет решение посадить его в тюрьму на определенный срок, когда электоральная поддержка власти начнет падать.

Экономика Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.

Армия и оружие Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки.

Политика Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.

Политика Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.