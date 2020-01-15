Президент России Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал и начать выплаты уже при рождении первого ребенка. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24». Родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей.

Происшествия Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

Общество Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).

Энергетика Индия изучит возможность участия в СПГ-проекте «Новатэка» в Арктике Индия изучает возможности участия в СПГ-проекте "Новатэка" в Арктике и получения сжиженного природного газа (СПГ) из этого региона, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.

Происшествия Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.

Энергетика Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".

Экономика Россия планирует ограничить экспорт зерна Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».