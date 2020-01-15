Общество
Lenta.ruПутин пообещал увеличить материнский капитал
Президент России Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал и начать выплаты уже при рождении первого ребенка. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24». Родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей.
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В Улан-Удэ момент ДТП на «Саянах» попал на видео
В Улан-Удэ момент страшного ДТП попал на видео. Напомним, авария произошла около 7 часов утра на улице Терешковой.
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Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, никогда не должны повторяться.
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Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран, сообщили СМИ
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр уехал из Тегерана, сообщает агентство Tasnim.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
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Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Общество
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Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
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Индия изучает возможности участия в СПГ-проекте "Новатэка" в Арктике и получения сжиженного природного газа (СПГ) из этого региона, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.
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Звезда сериала «Горец» покончил с собой в США
Американский актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах «Горец» и «Друзья», найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
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Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Футбол
Месси признался, что соперничество с Роналду было для него особенным
Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что соперничество с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду было для него особенным в период выступления португальца за «Реал».
Экономика
Россия планирует ограничить экспорт зерна
Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
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Имя второй наследницы счастливая мама пока не называет, но отметила, что девочка родилась здоровой.
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Две шайбы и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы и сделал результативную передачу в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд».
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Минобороны России получит две ракеты «Ангара» в 2020 году
В 2020 году две ракеты будут переданы заказчику – Министерству обороны России.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Общество
Путин назвал важнейшей задачей рост реальных доходов россиян
Глава РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, подчеркнул, что важнейшей задачей российского правительства, а также Банка России является создание условий для существенного роста реальных доходов граждан страны.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Футбол
«Эвертон» продал права на название нового стадиона компании Усманова
Компания российского бизнесмена Алишера Усманова приобрела права на наименование нового стадиона «Эвертона».