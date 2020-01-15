Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин пообещал увеличить материнский капитал

Президент России Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал и начать выплаты уже при рождении первого ребенка. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24». Родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей.
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