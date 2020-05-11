Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Общество
Пескова госпитализировали с коронавирусом
BFM.ru 08:43
Политика
США и Китай намерены обрушить мировую экономику
Китай с каждым днем все больше исключает возможность компромиссного урегулирования разногласий и намерен перейти к решительным действиям по разрушению американской экономики в случае отказа от обязательств по масштабной закупке товаров и услуг в США.
Экономика сегодня 09:54
Футбол
Рангник выдвинул ряд требований «Милану»
Немецкий специалист выдвинул сразу несколько требований красно-черным: он хочет получить пятилетний контракт с широкими полномочиями, а также заняться перестройкой системы «Милана».
Матч ТВ 08:33
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Происшествия
Следствие по делу Босова проверит две версии гибели бизнесмена
У следствия есть две версии причин смерти миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
РБК 09:27
Наука
В Болгарии найдены самые древние кости Homo sapiens в Европе
Части костей и коренной зуб, обнаруженные в болгарской пещере Бачо Киро, оказались останками человека разумного (Homo Sapiens), жившего примерно 45 тысяч лет назад.
Planet Today 02:32
Происшествия
В Екатеринбурге коронавирус выявили в трех продуктовых магазинах
Проверки прошли и в 108 продуктовых магазинах. Из них в трех на кассах вирус был обнаружен, - рассказал источник «Е1».
Регион online 09:34
Общество
Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры
Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры Торговые центры в Саратовской области должны быть открыты.
Московский Комсомолец 06:36
Политика
На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания
Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
Общество
Артур Парфенчиков перечислил меры поддержки семей с детьми
Президент России расширил меры поддержки граждан, имеющих детей.
ИА Республика 08:15
Здоровье
В Орловской области количество заболевших удваивается раз в шесть дней
Реже всего количество заболевших удваивается во Владимирской области. Там это происходит раз в 15 дней, уточнили в ИЦК.
РИА 57 06:52
Общество
В Краснодарском крае назвали дату возобновления работы курортов
Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии.
РБК 09:07
Общество
Власти назвали условия для получения новых выплат на детей
Выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет были утверждены правительством РФ – россияне смогут получить 10 тысяч рублей единовременно на каждого ребенка.
Газета.Ru 05:52
Политика
Путин назначил нового заместителя председателя СК
Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 08:08
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Общество
В ВОЗ усомнились в занижении смертности от коронавируса в России
Фактов, которые могли бы говорить о специальном занижении смертности от коронавирусной инфекции в России, нет.
Известия 08:07
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Общество
Путин назвал меры поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском вчера в 09:53
Общество
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
Общество
Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 09:54
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
Общество
В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия
С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Футбол
Голкипер «Крыльев Советов» Фролов оштрафован за критику Путина
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов оштрафован на 1,4 млн рублей за критику в адрес президента России Владимира Путина, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:06
Происшествия
У офиса президента Украины подожгли шину
Киев, 12 мая 2020, 14:55 — REGNUM Полиция задержала «активиста», который поджёг шину в ведре у офиса президента Украины.
REGNUM 07:55
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Наука
Следы коронавируса станут «историей», записанной в ледниках
Ученые проверили ледяные ядра в самых отдаленных районах мира на наличие вирусов.
Популярная механика 09:17
Технологии
Сооснователь Quibi обвинил коронавирус в провале мобильного приложения
В новом интервью Джеффри Катценберг, который совместно с Мег Уитман запустил мобильный стриминг-сервис Quibi, обвинил в провале приложения коронавирус.
Игромания.ру 09:45