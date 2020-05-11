Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный в 2019 году
Общественная служба новостейвчера в 09:45
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