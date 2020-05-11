Общество

Челябинск СегодняЧелябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Путин предложил вернуть самозанятым налоги за 2019 год

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РБКвчера в 12:07

Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный в 2019 году

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РИА Новостивчера в 10:06
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