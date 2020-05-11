Общество

Челябинск СегодняЧелябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги

РБКвчера в 12:07

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Интерфаксвчера в 10:55

Путин предложил вернуть самозанятым налоги за 2019 год

Известиявчера в 09:48

Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов

Lenta.ruвчера в 10:08

Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год

RT на русскомвчера в 09:57

Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год

ТАССвчера в 10:16

Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ

РИА Новостивчера в 10:06
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Автоматически обработано 7179 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
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Общество

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Происшествия

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Российская газета 08:57
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Политика

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
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Общество

В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.
РИА Новости 11:48
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Происшествия

Мужчина бросил гранату в людей в Ставропольском крае

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Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
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Авто

Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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Здоровье

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Прокурорам поручили вести надзор за обеспечением выплат врачам

«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи», — указали в ведомстве.
RT на русском 10:05
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
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Здоровье

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Напомним, ранее в Центре Алмазова специалисты уже прошли обучение работе в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.
Петербургский дневник 10:57
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Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске

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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

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Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
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На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

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Курс биткоина снижается после халвинга

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Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
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В апреле Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции.
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