Общество

Челябинск СегодняЧелябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги

РБКвчера в 12:07

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Интерфаксвчера в 10:55

Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ

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Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год

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Путин предложил вернуть самозанятым налоги за 2019 год

Известиявчера в 09:48

Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный в 2019 году

Общественная служба новостейвчера в 09:45

Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год

ТАССвчера в 10:16
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Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

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Lenta.ru 13:14
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Здоровье

Врач рассказала о тревоге из-за эпидемии коронавируса в России в будущем

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Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров.
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По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки

Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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