Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Авто
Продажи новых машин в России упали на 72% в апреле
Продажи легковых авто и легкого коммерческого транспорта в нашей стране за прошлый месяц уменьшились на 72,4% до 38 тыс. 922 единиц.
Тарантас Ньюс 05:29
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
В правительстве рассказали, когда ситуация с коронавирусом улучшится
Улучшения эпидемической ситуации ждут этим летом РИА «Новости» сообщают, что такой прогноз озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.
КМВ Новости 10:12
Армия и оружие
Последние испытания «суперохотника» Ми-28НМ пройдут до конца года
Испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года. «Суперохотник» оснастят сразу несколькими видами новых ракет.
Актуальные Новости 05:17
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv 08:27
Футбол
«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука
Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно.
REGNUM 10:25
Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Происшествия
Производитель ИВЛ назвал возможные причины возгорания
Возможной причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве и Санкт-Петербурге могли стать нарушения техники безопасности.
ТК Звезда 10:15
Общество
Попова назвала обстановку в России «напряженной»
Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
Авто
Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет
Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
Шоу-бизнес
«Потолстела, лицо другое»: Натали раскритиковали за лишний вес
Натали, прочитав комментарии к снимкам, заявила, что в последнее время пластических операций не делала, да и лишний вес вроде не набрала, но отметила, что как и многие знаменитости делает уколы красоты, чтобы всегда быть в хорошей форме.
Uznayvse.ru вчера в 04:05
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Согласно распоряжению правительства, семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет смогут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.
Мир новостей 06:24
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета 08:57
Общество
Одобрены поправки о ваучерах вместо возврата денег туристам
Российские туроператоры и транспортные компании смогут выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег, если поездка отменилась из-за коронавируса.
Российская газета 07:55
Происшествия
В Брянске страшное ДТП произошло на улице Калинина
В Советском районе Брянска днем 12 мая произошло страшное ДТП. ПО словам очевидцев, на улице Калинина не разъехались две легковушки.
БрянскToday 09:52
Общество
В ВОЗ опровергли довод о занижении Россией смертности от коронавируса
В России не наблюдается фактов сознательного занижения смертности от коронавируса.
Псковское агентство информации 09:57
Фигурное катание
На странице Щербаковой появилась информация об уходе от Тутберидзе
На странице фигуристки Анны Щербаковой в социальной сети «Вконтакте» появилась информация, что спортсменка покидает группу Этери Тутберидзе.
ProstoProSport 04:15
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Авто
Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу
На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
В Нижегородской области режим могут смягчить во второй декаде мая
В Нижегородской области условия режима повышенной готовности могут смягчить во второй декаде мая. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
REGNUM 04:31
Происшествия
Калининградка надругалась над 24-летней девушкой
26-летняя жительница Калининграда обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера*.
Русский Запад 09:10
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Политика
Завод «Звезда» спустил на воду первый танкер на газомоторном топливе
В России спущен на воду первый танкер на газомоторном топливе. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Известия 07:43