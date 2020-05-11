Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.

Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Политика На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 17

Общество Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) выступили с предложением разрешить туристические поездки по стране с 1 июня этого года, речь идет о регионах, в которых отмечается низкий уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости. 52

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 6

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19. 700

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 1,6K

Хоккей Панарин рассказал, под какую музыку настраивается на матчи Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как настраивается на матчи.

Транспорт Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8% В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.

Общество В России завершается период нерабочих дней Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней". 164

Кино У «Американской истории ужасов» появится спин-офф Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи. 2

Культура Программа воронежского Платоновфеста лишилась 4 мероприятий Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября. 6

Общество Лукашенко: Россия переняла метод Белоруссии по борьбе с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принятая его страной стратегия действий в период пандемии коронавируса - отказ от остановки производства - доказала свою эффективность. 230

Экономика Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке бизнеса Петербурга Губернатор Северной столицы Александр Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке городской экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции. 105

Единоборства Олейник не подтвердил, что его отстранили от боев UFC на полгода Российский боец Алексей Олейник заявил, что информация о его полугодичном отстранении от боев является фейковой.

Футбол Максименко: не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, что ему не нравятся сравнения с бывшим голкипером московского клуба Ринатом Дасаевым.

Музыка Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни. 13

Здоровье В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.

Технологии В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест Ученые из Ирана разработали тест-систему, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд, сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-президента страны по науке и технике Сорену Саттари. 22

Игры В вакансиях Sony обнаружили дату выхода PlayStation 5 В вакансиях на работу компании Sony обнаружена дата выхода консоли PlayStation 5. Её появление на прилавках магазинов ожидали уже в октябре, но представители компании сообщили, что информация является ложной. 2

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 415