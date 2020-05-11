Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Политика
На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
Общество
Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) выступили с предложением разрешить туристические поездки по стране с 1 июня этого года, речь идет о регионах, в которых отмечается низкий уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.
РИАМО 09:07
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости 17:49
Единоборства
Дана Уайт: Хабиб и Гэтжи подерутся летом на «Бойцовском острове»
Глава UFC Дэна Уайт рассказал, где может пройти поединок между представителем США Джастином Гэтжи и чемпионом организации, российской бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
Vprognoze.ru 17:16
Футбол
«Все еще люблю тебя» Балотелли и Кьеллини помирились
Спорт-Экспресс 11:09
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Вице-премьер Татьяна Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу.
Деловое.ТВ 12:43
Общество
На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России
Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
Капитал страны 02:48
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Хоккей
Панарин рассказал, под какую музыку настраивается на матчи
Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как настраивается на матчи.
Sport24.ru 14:35
Транспорт
Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%
В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Кино
У «Американской истории ужасов» появится спин-офф
Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи.
Кinomania вчера в 20:48
Культура
Программа воронежского Платоновфеста лишилась 4 мероприятий
Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября.
Обозреватель Врн 10:39
Общество
Лукашенко: Россия переняла метод Белоруссии по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принятая его страной стратегия действий в период пандемии коронавируса - отказ от остановки производства - доказала свою эффективность.
Московский Комсомолец 05:14
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
Киберспорт
The Culling: Origins возвращается, но только на Xbox One
Игромания.ру 12:46
Экономика
Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке бизнеса Петербурга
Губернатор Северной столицы Александр Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке городской экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Мойка78 17:01
Единоборства
Олейник не подтвердил, что его отстранили от боев UFC на полгода
Российский боец Алексей Олейник заявил, что информация о его полугодичном отстранении от боев является фейковой.
Bookmaker-ratings.ru 12:38
Футбол
Максименко: не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают
Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, что ему не нравятся сравнения с бывшим голкипером московского клуба Ринатом Дасаевым.
Чемпионат 17:45
Музыка
Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO
В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни.
Наша версия 13:39
Общество
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 16:43
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Определены параметры двигателя для нового российского самолёта
Набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолёта сформированы.
RT на русском вчера в 20:49
Здоровье
В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом
В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия 15:57
Технологии
В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест
Ученые из Ирана разработали тест-систему, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд, сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-президента страны по науке и технике Сорену Саттари.
РБК 17:12
Игры
В вакансиях Sony обнаружили дату выхода PlayStation 5
В вакансиях на работу компании Sony обнаружена дата выхода консоли PlayStation 5. Её появление на прилавках магазинов ожидали уже в октябре, но представители компании сообщили, что информация является ложной.
OAnews 11:03
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето
Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Гомесом на этой неделе
«Манчестер Юнайтед» планирует решить вопрос с контрактом 19-летнего Анхеля Гомеса на этой неделе.
Soccer.ru 16:47