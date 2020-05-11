Общество

Челябинск СегодняЧелябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги

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Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год

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Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год

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Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ

РИА Новостивчера в 10:06
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В Москве и Петербурге проверят аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Росздравнадзор проверит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где в майские праздники произошли пожары.
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Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский

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Общество

Умер один из лидеров националистов в России Константин Крылов

На 53 году году жизни скончался один из лидеров националистов в России Константин Крылов, публиковавшийся под псевдонимом Михаил Харитонов.
РБК 06:56
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Авто

В России новый Toyota Highlander появится летом

Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
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Общество

Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru вчера в 11:29
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Авто

Завод Hyundai в Петербурге возобновляет производство

Российский завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновляет производство автомобилей, приостановленное на период майских праздников.
Автоновости дня 04:02
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ вчера в 21:40
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Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
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Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru вчера в 07:42
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Общество

Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
Lenta.ru 04:43
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Транспорт

В Москве заработала система оповещения об автомобилях без пропусков

ТАСС 05:24
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Авто

Новый внедорожник Hongqi E115 показали без камуфляжа

В китайский социальных сетях была опубликована свежая партия фотографий серийной версии электрического внедорожника Hongqi E115.
SpeedMe вчера в 23:46
Авто

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ в апреле рухнули на 72%

Продажи легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в РФ в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 38,92 тысяч штук.
Интерфакс 05:46
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России».
Lenta.ru вчера в 17:27
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Экономика

В сети биткоина состоялся халвинг

В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК вчера в 15:49
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Общество

Сооснователь Lamoda станет исполнительным директором «Магнита»

Новым исполнительным директором сети супермаркетов «Магнита» станет Флориан Янсен — один из основателей онлайн-ритейлера Lamoda.
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Политика

Путин попросил пожилых людей «еще потерпеть» самоизоляцию

«Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками», — сказал глава государства, обращаясь к пожилым людям, добавив, что «нужно еще потерпеть», так как режим самоизоляции — «это вопрос жизни».
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Общество

На Кубани сохраняется карантин до 23 мая

Как сообщало ИА REGNUM, карантина на территории Кубани действует с 31 марта, ранее было принято решение о его продлении до 23 мая.
REGNUM 05:41
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

ФСБ России предотвратила готовившийся в городе Кимры Тверской области теракт, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 06:47
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Общество

В Нижегородской области режим могут смягчить во второй декаде мая

В Нижегородской области условия режима повышенной готовности могут смягчить во второй декаде мая. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
REGNUM 04:31
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Автоспорт

Феттель уходит из команды «Феррари»

Знаменитый немецкий гонщик Себастьян Феттель уходит из команды «Феррари», после того как не смог договориться о продлении контракта.
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Авто

В России ужесточают требования ввоза праворульных машин

В России снова делают более жесткими требования к ввозу и дальнейшей эксплуатации транспортных средств с правым рулем.
SpeedMe 10 мая в 05:59
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Здоровье

Известно, какие предприятия начнут работать в Кирове с 12 мая

Регион постепенно выходит из режима повышенной готовности Стало известно, какие предприятия начнут работать в Кировской области с завтрашнего дня, 12 мая.
Новый вариант вчера в 11:13
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Футбол

Бывший клуб Витселя «Тяньцзинь» объявил о банкротстве

Матч ТВ вчера в 23:43
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АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada в очередной раз

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Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Общество

На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина

Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
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Общество

Нидерланды продали Украине предназначенный к утилизации картофель

Ранее сообщалось, что в Нидерландах и Бельгии скопились более двух миллионов тонн картофеля из-за эпидемии коронавируса, которая остановила работу большинства предприятий по производству картошки фри.
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