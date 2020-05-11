Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Дженоа»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Дженоа" Антонио Санабрией, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 06:50
Происшествия
В Москве и Петербурге проверят аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Росздравнадзор проверит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где в майские праздники произошли пожары.
Lenta.ru 05:41
Игры
Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский
Игромания.ру вчера в 13:28
Общество
Умер один из лидеров националистов в России Константин Крылов
На 53 году году жизни скончался один из лидеров националистов в России Константин Крылов, публиковавшийся под псевдонимом Михаил Харитонов.
РБК 06:56
Авто
В России новый Toyota Highlander появится летом
Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 07:06
Общество
Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru вчера в 11:29
Авто
Завод Hyundai в Петербурге возобновляет производство
Российский завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновляет производство автомобилей, приостановленное на период майских праздников.
Автоновости дня 04:02
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ вчера в 21:40
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru вчера в 07:42
Общество
Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
Lenta.ru 04:43
Авто
Новый внедорожник Hongqi E115 показали без камуфляжа
В китайский социальных сетях была опубликована свежая партия фотографий серийной версии электрического внедорожника Hongqi E115.
SpeedMe вчера в 23:46
Авто
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ в апреле рухнули на 72%
Продажи легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в РФ в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 38,92 тысяч штук.
Интерфакс 05:46
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России».
Lenta.ru вчера в 17:27
Экономика
В сети биткоина состоялся халвинг
В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК вчера в 15:49
Общество
Сооснователь Lamoda станет исполнительным директором «Магнита»
Новым исполнительным директором сети супермаркетов «Магнита» станет Флориан Янсен — один из основателей онлайн-ритейлера Lamoda.
Adindex.ru 03:51
Политика
Путин попросил пожилых людей «еще потерпеть» самоизоляцию
«Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками», — сказал глава государства, обращаясь к пожилым людям, добавив, что «нужно еще потерпеть», так как режим самоизоляции — «это вопрос жизни».
РБК вчера в 10:25
Общество
На Кубани сохраняется карантин до 23 мая
Как сообщало ИА REGNUM, карантина на территории Кубани действует с 31 марта, ранее было принято решение о его продлении до 23 мая.
REGNUM 05:41
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
ФСБ России предотвратила готовившийся в городе Кимры Тверской области теракт, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 06:47
Общество
В Нижегородской области режим могут смягчить во второй декаде мая
В Нижегородской области условия режима повышенной готовности могут смягчить во второй декаде мая. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
REGNUM 04:31
Автоспорт
Феттель уходит из команды «Феррари»
Знаменитый немецкий гонщик Себастьян Феттель уходит из команды «Феррари», после того как не смог договориться о продлении контракта.
BFM.ru 05:00
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Авто
В России ужесточают требования ввоза праворульных машин
В России снова делают более жесткими требования к ввозу и дальнейшей эксплуатации транспортных средств с правым рулем.
SpeedMe 10 мая в 05:59
Здоровье
Известно, какие предприятия начнут работать в Кирове с 12 мая
Регион постепенно выходит из режима повышенной готовности Стало известно, какие предприятия начнут работать в Кировской области с завтрашнего дня, 12 мая.
Новый вариант вчера в 11:13
Футбол
Бывший клуб Витселя «Тяньцзинь» объявил о банкротстве
Матч ТВ вчера в 23:43
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada в очередной раз
Тарантас Ньюс 10 мая в 02:19
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Общество
На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина
Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ вчера в 13:39
Общество
Нидерланды продали Украине предназначенный к утилизации картофель
Ранее сообщалось, что в Нидерландах и Бельгии скопились более двух миллионов тонн картофеля из-за эпидемии коронавируса, которая остановила работу большинства предприятий по производству картошки фри.
Российская газета 03:59