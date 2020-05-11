Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Lenta.ru 09:41
Общество
Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей
Разовую выплату по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от 3 до 16 лет.
Зори Табасарана 11:11
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Фигурное катание
Хореограф группы Тутберидзе: академия Плющенко уже не раз плюет в лицо
Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, поделился мнением об уходе Александры Трусовой в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
МК-Спорт 04:17
Общество
В ВОЗ понадеялись, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила в интервью агентству Bloomberg, что судя по последним нескольким дням РФ, возможно, вышла на плато по коронавирусу.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество
Туристический сезон в России еще может состояться
Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
Экономика
Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин
Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
REGNUM 10:50
Общество
СМИ: Брат Елены Малышевой получил положительный результат на тест на COVID-19
Брат-близнец телеведущей и врача Елены Малышевой Алексей Шабунин получил положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:10
Общество
Владимир Путин назначил новые выплаты семьям с детьми
Сегодня во время обращения к нации Владимир Путин назначил новые выплаты и пособия для семей с детьми.
Уфа1.ру 09:35
Политика
Грызлов пообещал жителям Донбасса всестороннюю поддержку Москвы
Москва, 11 мая 2020, 20:43 — REGNUM Всё необходимое для прекращения боевых действий и налаживания мирной жизни в Донбассе делала и будет дальше делать Москва, заявил 11 мая полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов, сообщает «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 13:43
Политика
Рябков рассказал о предложении России продлить ДСНВ с США на пять лет
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Мой Брянск 09:15
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Происшествия
ВМС Ирана во время учений по ошибке выпустили ракету по своему судну
Коммерсантъ вчера в 19:18
Экономика
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ 11:01
Политика
Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
Общество
В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Общество
Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19
Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
Происшествия
Тело украинского моряка найдено в Мексике
В Мексике найден мертвым украинский моряк, член экипажа грузового судна Panamax Alexander, которое ходит под флагом Кипра.
Вести.Ru 11:56
Общество
В Башкирии с 12 мая разрешат гулять на улице
Жители Башкирии с 12 мая смогут свободно перемещаться по улице, гулять по паркам и скверам при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий.
ТАСС 13:54
Общество
В Крыму самоизоляцию продлили до лета
До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
Коммерсантъ 10:12