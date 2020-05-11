Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.

Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Происшествия В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга обнаружили коронавирус "Проверки были проведены в 108 продуктовых магазинах, и в трех из них коронавирус был обнаружен на кассах", — сообщил источник. 21

Общество Какие новые выплаты получат семьи с детьми 3. Семьи, где доход на одного человека – ниже прожиточного минимума: в среднем, по 5500 рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно (сумма зависит от величины прожиточного минимума в регионе). 2

Общество Попова раскрыла процент заражений коронавирусом на 100 тыс. жителей России Москва, 12 мая 2020, 16:45 — REGNUM Количество заражений коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей России составляет на сегодняшний день 158,3 случая, сообщила 12 мая на брифинге глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. 37

Хоккей Александр Бурмистров: «К разумным тратам приучился в Америке – у меня был личный финансист» Воспитанник "Ак Барса" в третий раз вернулся в родной клуб В сезоне 2017/18 нападающий Александр Бурмистров в составе "Ак Барса" стал обладателем Кубка Гагарина, однако в ноябре 2018-го был обменян в "Салават Юлаев" и провел полтора сезона в Уфе.

Происшествия Ростех заявил о безопасности уральских аппаратов ИВЛ «Авента» Как сообщалось, в Петербурге, по предварительным данным, причиной возгорания стал произведенный в 2020 году аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Авента-М», выпущенный Уральским приборостроительным заводом (Екатеринбург), входящим в ГК Ростех.

Экономика Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости. 73

Хоккей Омский «Авангард» подписал белорусского защитника Сообщается, что контракт с 28-летним белорусским защитником «Авангард» подписал на год.

Футбол Савин: «Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей» Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин заявил, что голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей.

Финансы Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск. 8

Политика Путин назначил нового заместителя председателя СК Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Общество Попова назвала обстановку в России «напряженной» Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной. 7

Технологии Сооснователь Quibi обвинил коронавирус в провале мобильного приложения В новом интервью Джеффри Катценберг, который совместно с Мег Уитман запустил мобильный стриминг-сервис Quibi, обвинил в провале приложения коронавирус.

Общество После обращения Путина рухнул сайт госуслуг После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК. 372