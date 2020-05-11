Общество

Челябинск СегодняЧелябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги

РБКвчера в 12:07

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Интерфаксвчера в 10:55

Путин предложил вернуть самозанятым налоги за 2019 год

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Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов

Lenta.ruвчера в 10:08

Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год

RT на русскомвчера в 09:57

Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год

ТАССвчера в 10:16

Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ

РИА Новостивчера в 10:06
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"Проверки были проведены в 108 продуктовых магазинах, и в трех из них коронавирус был обнаружен на кассах", — сообщил источник.
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Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
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Попова раскрыла процент заражений коронавирусом на 100 тыс. жителей России

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Воспитанник "Ак Барса" в третий раз вернулся в родной клуб В сезоне 2017/18 нападающий Александр Бурмистров в составе "Ак Барса" стал обладателем Кубка Гагарина, однако в ноябре 2018-го был обменян в "Салават Юлаев" и провел полтора сезона в Уфе.
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Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
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Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
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Ростех заявил о безопасности уральских аппаратов ИВЛ «Авента»

Как сообщалось, в Петербурге, по предварительным данным, причиной возгорания стал произведенный в 2020 году аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Авента-М», выпущенный Уральским приборостроительным заводом (Екатеринбург), входящим в ГК Ростех.
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Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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В Саратовской области от коронавируса скончались 6 человек

В Саратовской области коронавирус стал причиной смерти еще одного человека.
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Условия открытия туристического сезона озвучили в Греции

Власти Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.
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Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
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Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
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Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии.
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Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком

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Сообщается, что контракт с 28-летним белорусским защитником «Авангард» подписал на год.
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Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин заявил, что голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей.
Евро-футбол.ру 08:35
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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
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Путин назначил нового заместителя председателя СК

Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
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В ВОЗ увидели признаки стабилизации ситуации в России по коронавирусу

Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
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Попова назвала обстановку в России «напряженной»

Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
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Сооснователь Quibi обвинил коронавирус в провале мобильного приложения

В новом интервью Джеффри Катценберг, который совместно с Мег Уитман запустил мобильный стриминг-сервис Quibi, обвинил в провале приложения коронавирус.
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После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
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Ограничения по работе, которые были введены в Подмосковье из-за распространения коронавируса, будут продлены до 18 мая.
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Умер писатель и публицист Константин Крылов

Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
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Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
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Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

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