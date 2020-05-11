Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Интерфакс 09:18
Происшествия
В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга обнаружили коронавирус
"Проверки были проведены в 108 продуктовых магазинах, и в трех из них коронавирус был обнаружен на кассах", — сообщил источник.
Екатеринбург в интернете 08:16
Общество
Какие новые выплаты получат семьи с детьми
3. Семьи, где доход на одного человека – ниже прожиточного минимума: в среднем, по 5500 рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно (сумма зависит от величины прожиточного минимума в регионе).
Пенза-Пресс 02:56
Общество
Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 06:59
Общество
Попова раскрыла процент заражений коронавирусом на 100 тыс. жителей России
Москва, 12 мая 2020, 16:45 — REGNUM Количество заражений коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей России составляет на сегодняшний день 158,3 случая, сообщила 12 мая на брифинге глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
REGNUM 09:45
Хоккей
Александр Бурмистров: «К разумным тратам приучился в Америке – у меня был личный финансист»
Воспитанник "Ак Барса" в третий раз вернулся в родной клуб В сезоне 2017/18 нападающий Александр Бурмистров в составе "Ак Барса" стал обладателем Кубка Гагарина, однако в ноябре 2018-го был обменян в "Салават Юлаев" и провел полтора сезона в Уфе.
БИЗНЕС Online 01:20
Общество
Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет
Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
Ставропольская правда вчера в 10:49
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 07:57
Происшествия
Ростех заявил о безопасности уральских аппаратов ИВЛ «Авента»
Как сообщалось, в Петербурге, по предварительным данным, причиной возгорания стал произведенный в 2020 году аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Авента-М», выпущенный Уральским приборостроительным заводом (Екатеринбург), входящим в ГК Ростех.
REGNUM 08:38
Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались 6 человек
В Саратовской области коронавирус стал причиной смерти еще одного человека.
Регион 64 05:54
Путешествия
Условия открытия туристического сезона озвучили в Греции
Власти Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.
Live24 08:25
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
Общество
В Краснодарском крае назвали дату возобновления работы курортов
Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии.
РБК 09:07
Общество
Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком
Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
Хоккей
Омский «Авангард» подписал белорусского защитника
Сообщается, что контракт с 28-летним белорусским защитником «Авангард» подписал на год.
Город55.ру 08:44
Футбол
Савин: «Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей»
Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин заявил, что голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей.
Евро-футбол.ру 08:35
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Политика
Путин назначил нового заместителя председателя СК
Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 08:08
Общество
В ВОЗ увидели признаки стабилизации ситуации в России по коронавирусу
Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
BFM.ru 09:18
Общество
Попова назвала обстановку в России «напряженной»
Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
Технологии
Сооснователь Quibi обвинил коронавирус в провале мобильного приложения
В новом интервью Джеффри Катценберг, который совместно с Мег Уитман запустил мобильный стриминг-сервис Quibi, обвинил в провале приложения коронавирус.
Игромания.ру 09:45
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Общество
Воробьев назвал срок продления ограничений в Подмосковье
Ограничения по работе, которые были введены в Подмосковье из-за распространения коронавируса, будут продлены до 18 мая.
Известия вчера в 14:29
Общество
Умер писатель и публицист Константин Крылов
Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
Известия 07:10
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54