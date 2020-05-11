Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Наука
Альтернатива химиотерапии: ученые рассказали, какая ягода может противостоять раку крови
Ученые из Университета Питсбурга в США сообщили, что малина может противостоять раковым заболеваниям.
Pro Город Пермь 09 мая в 06:30
Шоу-бизнес
24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад
Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ вчера в 12:26
Фигурное катание
В соцсети фигуристки Щербаковой появился пост об уходе от Тутберидзе
На странице российской фигуристки Анны Щербаковой в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от имени спортсменки, в котором говорилось, что она покидает группу тренера Этери Тутберидзе.
РБК 04:28
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в европейской России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России.
RZN.info вчера в 01:41
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
Политика
Травников поручил немедленно приступить к реализации мер поддержки бизнеса
Новосибирск, 12 мая 2020, 08:32 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил немедленно приступить к исполнению мер, озвученных накануне, 11 мая, президентом России Владимиром Путиным по противодействию распространению коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.
REGNUM 01:32
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
Общество
Во Владимирской области зарегистрирован 61 новый случай коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается к гражданам - Вам необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г.
ГТРК Владимир 03:06
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
Путин пообещал по 10 тысяч рублей семьям с детьми
Президент Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей всем российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно.
Медиазона вчера в 09:36
Гаджеты
Стали известны цены на новые телефоны Nokia в России
Компания HMD Global, которая разрабатывает и продаёт смартфоны под брендом Nokia, представила новые кнопочные телефоны Nokia 125 и обновленный Nokia 150 2020 года, новинки поступят в продажу в третьем квартале года.
Rambler News Service 03:45
Экономика
Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года.
Rambler News Service вчера в 10:20
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости вчера в 07:39
Политика
Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая
Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».
REGNUM 02:22
Автоспорт
Официально: Феттель покинет Ferrari в конце сезона
В Ferrari подтвердили расставание с Себастьяном Феттелем в конце сезона 2020 года.
F1news.ru 03:20
Энергетика
РБК: Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири, пишет РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 01:33
Общество
Врач назвала лучшую маску для защиты от коронавируса
Алексеева отметила, что многие граждане берут с собой «дежурные» одноразовые маски на улицу, которые надевают не сразу, а только когда видят в этом нужду.
Московский Комсомолец 01:42
Технологии
База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе
База содержит идентификатор пользователя, адрес электронной почты, ссылку на профиль пользователя и пароль от его блога.
Ведомости вчера в 16:42
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Москве
В Москве с 12 мая во всех открытых общественных местах вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.
Интерфакс вчера в 17:05
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика
Путин заявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.
Газета.Ru 01:32
Общество
108 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 108 новых случаев коронавируной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 04:18
Общество
В России от коронавируса умерли пять журналистов
В России коронавирусом заразились 200 журналистов, пятеро умерли, сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Интерфакс 04:30
Фигурное катание
Туктамышева показала откровенные фото домашней фотосессии по FaceTime
Уроженка Глазова, фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками фотографиями домашней фотосессии по FaceTime.
АиФ Удмуртия вчера в 22:35
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03