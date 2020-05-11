Общество

Челябинск СегодняЧелябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Читать в источнике
Комментировать287

Подробнее о событии

Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги

РБКвчера в 12:07

Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов

Lenta.ruвчера в 10:08

Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год

ТАССвчера в 10:16

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Интерфаксвчера в 10:55

Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год

RT на русскомвчера в 09:57

Путин предложил вернуть самозанятым налоги за 2019 год

Известиявчера в 09:48

Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ

РИА Новостивчера в 10:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Наука

Альтернатива химиотерапии: ученые рассказали, какая ягода может противостоять раку крови

Ученые из Университета Питсбурга в США сообщили, что малина может противостоять раковым заболеваниям.
Pro Город Пермь 09 мая в 06:30
3
Происшествия

В прокуратуре рассказали о погибших при пожаре в больнице Петербурга

Газета.Ru 04:20
Шоу-бизнес

24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад

Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ вчера в 12:26
2
Фигурное катание

В соцсети фигуристки Щербаковой появился пост об уходе от Тутберидзе

На странице российской фигуристки Анны Щербаковой в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от имени спортсменки, в котором говорилось, что она покидает группу тренера Этери Тутберидзе.
РБК 04:28
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
1,9K
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России.
RZN.info вчера в 01:41
284
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
390
Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
60
Политика

Травников поручил немедленно приступить к реализации мер поддержки бизнеса

Новосибирск, 12 мая 2020, 08:32 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил немедленно приступить к исполнению мер, озвученных накануне, 11 мая, президентом России Владимиром Путиным по противодействию распространению коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.
REGNUM 01:32
2
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
617
Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
Общество

Во Владимирской области зарегистрирован 61 новый случай коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается к гражданам - Вам необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г.
ГТРК Владимир 03:06
624
Общество

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
388
Общество

Путин пообещал по 10 тысяч рублей семьям с детьми

Президент Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей всем российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно.
Медиазона вчера в 09:36
1,9K
Гаджеты

Стали известны цены на новые телефоны Nokia в России

Компания HMD Global, которая разрабатывает и продаёт смартфоны под брендом Nokia, представила новые кнопочные телефоны Nokia 125 и обновленный Nokia 150 2020 года, новинки поступят в продажу в третьем квартале года.
Rambler News Service 03:45
Экономика

Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года.
Rambler News Service вчера в 10:20
260
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,3K
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости вчера в 07:39
193
Политика

Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая

Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».
REGNUM 02:22
Автоспорт

Официально: Феттель покинет Ferrari в конце сезона

В Ferrari подтвердили расставание с Себастьяном Феттелем в конце сезона 2020 года.
F1news.ru 03:20
Энергетика

РБК: Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири, пишет РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 01:33
287
Общество

Врач назвала лучшую маску для защиты от коронавируса

Алексеева отметила, что многие граждане берут с собой «дежурные» одноразовые маски на улицу, которые надевают не сразу, а только когда видят в этом нужду.
Московский Комсомолец 01:42
38
Технологии

База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе

База содержит идентификатор пользователя, адрес электронной почты, ссылку на профиль пользователя и пароль от его блога.
Ведомости вчера в 16:42
1
Общество

Обязательный масочный режим вводится в Москве

В Москве с 12 мая во всех открытых общественных местах вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.
Интерфакс вчера в 17:05
297
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика

Путин заявил об окончании нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.
Газета.Ru 01:32
5,5K
Общество

108 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 108 новых случаев коронавируной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 04:18
114
Общество

В России от коронавируса умерли пять журналистов

В России коронавирусом заразились 200 журналистов, пятеро умерли, сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Интерфакс 04:30
Фигурное катание

Туктамышева показала откровенные фото домашней фотосессии по FaceTime

Уроженка Глазова, фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками фотографиями домашней фотосессии по FaceTime.
АиФ Удмуртия вчера в 22:35
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03
257
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное