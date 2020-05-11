Общество

Челябинск СегодняЧелябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги

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Интерфаксвчера в 10:55

Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ

РИА Новостивчера в 10:06

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RT на русскомвчера в 09:57

Путин предложил вернуть самозанятым налоги за 2019 год

Известиявчера в 09:48

Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год

ТАССвчера в 10:16
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В Калининграде скончалась врач-реаниматолог областной клинической больницы.
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Общество

По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки

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