Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам РИА "Новости", что заболел коронавирусом.
АМИТЕЛ 08:33
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 07:57
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Политика
На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
SpeedMe 04:27
Политика
Песков напомнил о позиции Путина по голосованию по Конституции
В апреле Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции.
Известия 06:55
Происшествия
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог КОКБ
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог областной клинической больницы.
Каскад 08:12
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Наука
Найдено подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Биологи из Австралии и Китая решили изучить генетическую структуру вирусов, распространенных среди летучих мышей, чтобы получить данные о вероятном происхождении SARS-CoV-2.
Planet Today 07:35
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Общество
По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки
Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время вчера в 09:10
Происшествия
Якутского «шамана» Габышева принудительно доставили в психбольницу
Сотрудники полиции и спецназа ОМОН принудительно доставили якутского "шамана" Александра Габышева в психиатрическую больницу.
ТАСС 08:19
Общество
В Подмосковье ограничения по работе предприятий продлили до 18 мая
Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, 18 мая.
Аргументы и Факты вчера в 15:48
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров на YouTube
Новый клип петербургской группы Little Big на песню Hypnodancer продолжает набирать популярность на YouTube.
iReactor 04:05
Происшествия
В Челябинске полицейский арестован за избиение задержанного
В отделе полиции сотрудник нанёс ему травмы. Полицейскому предъявлено обвинение. Арестован он по ходатайству следователей.
REGNUM 08:23
Гаджеты
Realme привезла в Россию сверхбыстрые смартфоны среднего класса
Презентация прошла в онлайн-формате. Младшая модель Realme 6i позиционируется компанией как сверхбыстрый бюджетный смартфон для игр.
Профиль 08:11
Происшествия
В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге
Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех".
РИА Новости 08:12
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
РИА Новости вчера в 09:58
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Игры
Ремастер Mafia II готовится к выходу
Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK вчера в 12:53
Энергетика
Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти»
Глава госкорпорации «Роснефти» Игорь Сечин попросил кабмин снизить налоги для его компании на трудноизвлекаемые залежи газа березовской свиты в Западной Сибири.
KM.ru 03:56
Шоу-бизнес
52-летний «Танцующий миллионер» сообщил, что впервые станет отцом
Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», готовится впервые стать отцом.
Вестник 04:28
Общество
Решение по «Северному потоку – 2» в Германии примут до 24 мая
Напомним, что обновленную Газовую директиву в Евросоюзе согласовали в минувшем году, причем в рекордные сроки.
Профиль 07:26
Кино
В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином
Киноафиша России 05:42