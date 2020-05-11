Общество

Челябинск СегодняЧелябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Читать в источнике
Комментировать286

Подробнее о событии

Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги

РБКвчера в 12:07

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Интерфаксвчера в 10:55

Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ

РИА Новостивчера в 10:06

Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов

Lenta.ruвчера в 10:08

Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год

RT на русскомвчера в 09:57

Путин предложил вернуть самозанятым налоги за 2019 год

Известиявчера в 09:48

Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год

ТАССвчера в 10:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
572
Политика

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
481
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
1,7K
Общество

Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда вчера в 10:01
481
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
204
Общество

Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»

Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.
РБК 03:10
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
2,8K
Происшествия

В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве

РИА Новости 10 мая в 15:02
61
Происшествия

Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице

В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра.
Интерфакс 00:46
733
Общество

В Тульской области введен обязательный масочный режим, но не для всех

Согласно указу главы региона, без масок запрещено появляться на улицах и в общественных местах жителям Тулы, Новомосковска, Щекинского, Веневского, Заокского, Тепло-Огаревского и Ясногорского районов.
ИА Красная Весна вчера в 12:47
25
Происшествия

В Кузбассе произошел взрыв на военном полигоне

Российская газета 02:08
4
Общество

В Москве начал действовать масочный режим

С 12 мая в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим.
Российская газета 00:33
224
Общество

В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов

Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов.
МТВ онлайн вчера в 05:45
73
Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Ранее в понедельник в телеграм-каналах появилась информация, что после обращения президента России доступ к порталу госуслуг оказался затруднен.
РИА Новости вчера в 14:10
351
Общество

Москвичей без перчаток и масок в транспорте 12 мая накажут предупреждением

В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски.
Lenta.ru 02:56
10
Общество

Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

В России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса за стуки.
BFM.ru 03:37
5
Общество

Разработаны требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии

По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, решение о переносе ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, пока дата остается прежней — 8 июня.
Финансовая газета 10 мая в 07:05
659
Общество

Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости вчера в 14:05
36
Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
58
Общество

Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину

Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru вчера в 12:24
615
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru вчера в 07:35
253
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
931
Автоспорт

Феттель покинет «Феррари» в конце сезона

Российская газета 01:15
Политика

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2116

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2116 человек, за последние сутки зафиксировано 107 летальных исходов.
Lenta.ru 03:38
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
252
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Известия вчера в 17:38
520
Космос

Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи

Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".
ТАСС вчера в 23:34
Происшествия

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске увеличилось до 11

Число жертв пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске увеличилось до 11, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.
RT на русском 03:31
Экономика

НПФ получили по итогам года 60 млрд руб. вознаграждения

«В рамках рынка доверительного управления вознаграждение НПФ по ОПС является одним из самых больших, сопоставимым с паевыми инвестиционными фондами, считающимися самым дорогим инструментом для клиентов»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Коммерсантъ вчера в 17:41
11
Армия и оружие

За год Турция потеряла больше дронов, чем у нее осталось

Российские системы ПВО менее чем за год уничтожили около половины турецких беспилотников. Об этом сообщает портал Аvia.pro.
Вечерний курьер 01:29
3
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное