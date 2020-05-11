Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Читать в источнике
Оценить265
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Шоу-бизнес
Наталья Андреевна из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Наталья Андреевна из шоу Comedy Woman сообщила подписчикам в Instagram радостную новость о пополнении в семье.
Актуальные Новости 03:51
Политика
Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках
Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
Кино
Стал известен бюджет продолжения «Аватара»
News.ru 08:37
Общество
Далеко не все туляки соблюдают «масочный» режим
В остальных районах меры носят рекомендательный характер. Также жителям региона рекомендуется носить перчатки.
Тульские новости 10:00
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности
Нижний Новгород, 12 мая 2020, 15:35 — REGNUM Ранее действовавшие ограничения режима повышенной готовности в Нижегородской области остаются, — сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM 08:35
Армия и оружие
Военный музей на корабле «Сметливый» в Севастополе откроют в срок
Создание музея на сторожевом корабле «Сметливый» в Севастополе идет по графику несмотря на ограничения связанные с коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 04:17
Здоровье
Появилась обновленная карта распространения коронавируса в Подмосковье
В Московской области насчитывается 21 637 выявленных случаев заражения коронавирусом.
Телеканал 360° вчера в 09:41
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
Исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидия Бузовчук отстранена от должности после размещения в социальной сети комментария об оказании помощи семьям с детьми, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.
ТАСС 11:11
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
Политика
Посол Украины пригрозил Турции отсутствием туристов из-за «Катюши»
Посол Украины в Турции Андрей Сибиха пригрозил оставить Анкару без украинских туристов.
РЕН ТВ 08:21
Политика
Трамп поддержал Маска в решении возобновить работу Tesla в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп поддержал основателя компании по производству электромобилей Tesla Илона Маска, который решил возобновить производство машин в Калифорнии.
Известия 10:31
Общество
В Дагестане более 450 человек умерли от внебольничной пневмонии
Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что от коронавирусной инфекции в республике скончались 26 человек, а от внебольничной пневмонии - 481 заболевший.
РИА Новости 11:56
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Общество
Артур Парфенчиков перечислил меры поддержки семей с детьми
Заявление может подать только мама, они принимаются на сайте пенсионного фонда, на портале gosuslugi.ru и в МФЦ; — по 3 тысячи в месяц (с апреля по июнь) выплачиваются на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу, сведения о несовершеннолетних детях заполняются при подаче заявления о постановке на учет в качестве безработного на портале: trudvsem.ru .
ИА Республика 08:15
Авто
В России ужесточают требования ввоза праворульных машин
В России снова делают более жесткими требования к ввозу и дальнейшей эксплуатации транспортных средств с правым рулем.
SpeedMe 10 мая в 05:59
Общество
Прокурорам поручили следить за обеспечением выплат медикам
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам осуществлять надзор за обеспечением в регионах выплат медикам, борющимся с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 10:19
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Спорт
«Аэрофлот» может не продлить контракт с ЦСКА
«Аэрофлот» и ЦСКА могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год, сообщает ТАСС.
Спорт-Экспресс 12:05
Армия и оружие
Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара
Жители норвежского города Вардё опасаются военного конфликта с Россией из-за модернизации находящегося здесь радара системы "Глобус", в которой участвуют США.
REGNUM 07:07