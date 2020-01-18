Политика
RT на русскомПутин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Шоу-бизнес
Внук Никиты Михалкова навещает Ксению Пунтус в больнице
На недавнем снимке, который опубликовала Ксения у себя в телеграм-канале, она отдыхает в больничной палате вместе с подругой и Андреем Баковым, 19-летним внуком Никиты Михалкова.
Политика
ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
Общество
Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию
Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Единоборства
Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед поединком
Поединок между Макгрегором и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию боя покажет телеканал РЕН ТВ 19 января в 6:00 мск.
Космос
Зонд Cassini запечатлел полярные сияния на полюсе Сатурна
«Удивительно много вопросов, вращающихся вокруг полярных сияний Сатурна, остаются без ответа, даже после выдающегося успеха миссии Cassini», – признали ученые Ланкастерского университета, исследовавшие снимки.
Происшествия
Мать задушила 9-летнюю дочь и пыталась покончить с собой
В Новосибирске 28-летняя мать жестоко расправилась с 9-летней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Общество
Дуров рассказал суду о работе Telegram
Политика
Варшава предъявила список похищенных Москвой предметов искусства
Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Здоровье
Медики назвали снижающие давление продукты
Свекла отличается высоким содержанием окиси азота, благотворно влияющей на сосуды и снижающей кровяное давление.
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
Происшествия
Крупный пожар в Самаре — горит ресторан
Пожарные в Самаре борются с огнем, охватившим кровлю ресторана «Золотая пагода» в Кировском районе города, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Самарской области.
Политика
Путин поздравил с днём рождения дочь Ельцина
Владимир Путин приехал лично поздравить Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ, с днём рождения.
Биатлон
Российские биатлонисты повторили лучший результат сезона в эстафете
Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой сборной Франции.
Футбол
Футболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»
Защитник московского «Спартака» Малькольм Баду обратился к болельщикам команды.
Футбол
Подольски покинул «Виссел Кобе»
Хоккей
Егор Анисимов выиграл забег на скорость на Матче звезд КХЛ
Политика
Ветеран предложил Путину снять ограничения на президентский срок
На встрече с ветеранами в Музее блокады Владимиру Путину предложили снять ограничения президентского срока, сообщает "Фонтанка. ру".
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Политика
США могут разрешить бизнесменам подкупать чиновников за рубежом
Администрация президента США рассматривает возможность внесения изменений в закон 1977 года о коррупционных практиках за рубежом, он запрещает компаниям давать взятки иностранным чиновникам.
Кино
Добронравов назвал дату выхода нового сезона сериала «Сваты»
Новый, седьмой сезон сериала «Сваты» должен выйти на экраны в 2021 году, рассказал актер Федор Добронравов в интервью Teleprogramma.pro.
Общество
Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро
Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.