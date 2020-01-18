Политика

RT на русскомRT на русскомПутин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Путин в Петербурге: Мы заткнем поганый рот тем, кто хочет принизить подвиг наших отцов

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