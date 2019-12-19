Политика

Украина.руУкраина.руРоссия ответит зеркально на санкции США — Путин

18 декабря комитет Сената по иностранным делам одобрил расширение ограничительных мер в отношении России, которые распространяются на российский госдолг, банковский сектор, энергетические проекты, индивидуальные санкции введены против политиков и бизнесменов РФ, а также 24 сотрудников ФСБ, которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков.
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