Россия скорее всего ответит зеркально на возможное размещение США ракет в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 октября. Выступая на пленарной сессии заседания Валдайского клуба, глава государства обратил внимание, что уже неоднократно обозначал позицию России в этом вопросе.

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение ракет США в Азии

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