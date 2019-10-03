Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПутин пообещал зеркальный ответ на размещение ракет США в Азии

Россия скорее всего ответит зеркально на возможное размещение США ракет в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 октября. Выступая на пленарной сессии заседания Валдайского клуба, глава государства обратил внимание, что уже неоднократно обозначал позицию России в этом вопросе.
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Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Российская газета18:35

Путин предупредил о зеркальном ответе на возможное размещение РСМД США в Азии

Известия13:58

Путин: Европа и США до сих пор не ответили на заявления России об РСМД

RT на русском13:17

Путин считает, что США работали как минимум несколько лет над ракетой, запрещенной ДРСМД

ТАСС14:40

Путин назвал причину выхода США из ДРСМД

Интерфакс13:38

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение США ракет в Азии

Московский Комсомолец14:50

Путин рассказал о попытке США «надуть» Россию до выхода из ДРСМД

РИА Новости14:00
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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Михеев отметился двумя очками в дебютном матче за «Торонто» в НХЛ

ТАСС вчера в 21:45
Политика

Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

Попытка сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого попала на видео, кадры инцидента опубликованы на YouTube-канале "Дума ТВ".
РИА Новости 13:50
Политика

США снова отказали российским дипломатам в визах

Российские дипломаты не смогли получить визы США, поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась.
ФАН 12:30
Космос

Россвязь: спутники для «Экспресс-РВ» начнут создавать в 2020 году и запускать в 2023

Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" начнут создавать в следующем году, а их первые запуски произойдут в 2023 году.
Будущее России. Национальные проекты 06:09
Армия и оружие

Станции предупреждения о ракетном нападении построит РФ в Арктике

В Коми и Мурманской области до конца 2022 года планируется построить две новые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
ТК Звезда 17:37
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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Путин: Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе, передает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
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Экономика

Минфин может поднять минимальную цену на водку

Министерство финансов Российской Федерации может предложить повысить минимальную цену на водку с 215 рублей до 230 за 0,5 литра.
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Политика

Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Экономика

Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд

Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
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Космос

Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри

Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
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По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.
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Экономика

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
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Президент Эквадора ввел в стране режим ЧП из-за протестов

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Кино

В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia

В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia, на площадке мероприятия покажут новые проекты кинокомпаний, издателей и разработчиков игр.
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Происшествия

Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Lenta.ru 15:40
Происшествия

Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
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Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
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Футбол

Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
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Общество

Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу

Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.
BFM.ru 09:59
Космос

«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой

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Беспилотник с камерой помог взвесить гладких китов

Ученые научились определять вес гладких китов при помощи фотографий с беспилотника.
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Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры

Полузащитник Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры, сообщение об этом футболист опубликовал в Twitter.
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Заворотнюк после лечения появится на ТВ

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Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»

Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru вчера в 14:48
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Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
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