Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Причиной выхода США из ДРСМД была не Россия и не мифические нарушения договора Москвой, а интересы Соединенных Штатов в Азии. Такое мнение высказал на заседании клуба "Валдай" в Сочи президент РФ Владимир Путин. Он пообещал зеркальный ответ в случае возникновения угроз со стороны Вашингтона.
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Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Российская газета18:35

Путин заявил о зеркальном ответе России при размещении ракет США в Азии

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Путин: Европа и США до сих пор не ответили на заявления России об РСМД

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Путин считает, что США работали как минимум несколько лет над ракетой, запрещенной ДРСМД

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Путин назвал причину выхода США из ДРСМД

Интерфакс13:38

Путин предупредил о зеркальном ответе на возможное размещение РСМД США в Азии

Известия13:58

Путин рассказал о попытке США «надуть» Россию до выхода из ДРСМД

РИА Новости14:00
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Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».
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В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие южного участка Фрунзенского радиуса метрополитена, новые станции приняли первых пассажиров 3 октября.
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РБК 22:23
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Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

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Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 16:45
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34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
Газета.Ru 01 октября в 11:57
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NVIDIA представила россиянам игровой сервис GeForce Now

Американская технологическая компания NVIDIA презентовала игровой сервис GeForce Now для российских пользователей.
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Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
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Объединение российских электросетевых активов поддержали в Минэнерго

В Министерстве энергетики поддержали идею консолидации компанией «Россети» всего российского электросетевого комплекса.
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Из российских аптек отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

Из российских аптек срочно отзывают препарат, который миллионы людей принимают, чтобы облегчить симптомы изжоги и других желудочно-кишечных проблем.
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Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
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Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
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Утвержден новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Президент РФ утвердил новый порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).
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Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
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